PC Switch XOne PS4

Die Auswahl der Clans deren Schicksal wir bestimmen können.

Klassisches Dreigestirm

Die Gefechtskarte bietet eine Menge Informationen.

Der K(r)ampf und Lords

Unser Lord hat links unten seine Karten für die Strategiekarte.

Fazit

Runden-Strategie für PC (Steam)

Einzelspieler

Preis 38,99 Euro

In einem Satz: Potenzieller Kandidat für Freunde düsterer Vampir-Szenarien und Kartenspiel-Elementen in Strategiespielen.

Check-Update vom 5.11.2019:Nach wenigen Wochen in der Beta-Phase wurde Immortal Realms auf die Version 0.91 aktualisiert. Dies mag, angesichts der vorherigen Version 0.9, nicht nach einem großen Sprung klingen, hat für mich aber einige Augenöffner bereitgehalten. Zum einen wurden etliche weitere Zauberkarten verschiedener Disziplinen wie Untoten- oder Elementar-Magie hinzugefügt, zum anderen gibt es auch neue Kampfarenen und eine weitere Kampagnen-Mission. Gerade durch die erweiterten magischen Möglichkeiten haben die Kämpfe für mich einiges an Tiefe gewonnen.Eine wahre Freude ist das geänderte Zoom-Verhalten. Gab es vorher nur zwei Stufen, ist es nun ein stufenloser Zoom, auch wurde der Vergrößerungs-Bereich erweitert. Die Performance hat sich im Vergleich zur letzten Version stark verbessert, bietet aber noch Potential. So muss beim Scrollen in der Karte die Umgebung erst noch in allen Details nachgeladen werden. Dann erscheinen die Bäume oder Bergketten gerne kurz etwas detailärmer oder verwaschen.Das nun erstmals eingebaute Tutorial war bitter nötig. So weiß ich nur durch ebendieses, dass ein Zug einer Jahreszeit entspricht. Dies wird nun auch während der Züge dargestellt und macht so die zeitlichen Abläufe nachvollziehbarer. Generell werden alle Grundlagen des Spiels für Neulinge sehr gut erklärt.Ursprünglicher Check vom 15.10.2019:Im vierten Quartal diesen Jahres erscheint das Spiel, das sich um den Krieg der Vampire der unsterblichen Reiche von Kalypso Media Games auf Steam für den PC dreht. Die Konsoleros müssen sich hier noch bis zum Frühjahr 2020 gedulden. Ich habe mich für diesen Check durch die Beta gekämpft.In einem düsteren Fantasy-Setting leiten wir die Geschicke drei unterschiedlicher Vampir-Clans des Landes Warmont. Innerhalb der englischsprachigen Beta konnte ich die erste Story-Mission des Dracul-Clans spielen, verschiedene Karten im Skirmish-Modus ausprobieren und in einer Sandbox-Karte mein untotes Glück versuchen. Der Menüpunkt des Tutorials ist ausgegraut, daher kann ich wenig zur Spielerführung für Strategie-Neulinge sagen, genauso gilt dies für die Übersetzung ins Deutsche, die für den Release angekündigt ist.Die Kampagne besteht aus jeweils vier Missionen für die drei wählbaren Clans. Der Clan der Dracul scheint eher der Allrounder-Clan zu sein, die Nosfernus können Untote beschwören und scheinen mir eher auf Einheitenmasse statt kämpferische Klasse zu gehen und dann gibt es da noch die Moroia, die stark auf ihre magischen Fähigkeiten setzen. Soweit hat mich diese Zusammenstellung der verfügbaren Völker stark an Klassiker wieerinnert, was ja erst einmal nicht verkehrt ist wenn man sich am Klassenprimus orientiert. In der ersten Kampagnenmission und den freien Spielvarianten waren die Moroia nicht verfügbar und die Einheiten auf Basiseinheiten wie Speerträger, Bogenschützen, Wölfe und Fledermausschwärme begrenzt. Diese wirkten gut ausbalanciert, was da aber noch an weiteren Fantasy-Einheiten im Spiel auf uns warten wird ist im aktuellen Zustand noch nicht absehbar.Unsere Geschichte beginnt damit, dass an unserer Außengrenze die Menschen die Frechheit besitzen sich gegen uns zu wehren. Das muss natürlich unterbunden werden und so ziehen wir mit einer kleinen Armee los. Auf der Strategie-Karte können wir unsere Armeen zwischen verschieden großen Abschnitten bewegen. Diese Felder können Rekrutierungsstätten wie Dörfer oder Höhlen beinhalten, je nachdem was für eine Einheit wir denn dort ausheben können, aber auch Tempel oder Büchereien sein, in denen wir unseren Lord verbessern können.Diese Hochwohlgeborenen sind die mächtigen Helden die schlachtentscheidend sein können. Kommt es zum Kampf mit einer feindlichen Armee, schaltet das Spiel auf die Gefechtsansicht. Nicht nur durch ihre Kampfkraft allein, auch durch die Fähigkeit auf der Strategie- sowie auch auf der Gefechtskarte Zauber und Fähigkeiten in Form einer Spielkartenmechanik einsetzen zu können, sind sie sehr wichtig. Verlieren wir im Gefecht unseren Lord wird der Kampf gleich um einiges schwerer.Ungewohnt sind die Scharmützel auch durch die Verwendung von quadratischen statt Hex-Feldern. Nach einer kurzen Umgewöhnung war dies für mich in Ordnung, gefühlt wird aber die taktische Tiefe ein wenig herausgenommen, zumal Angriffe nicht diagonal möglich sind, sondern nur direkt. Dafür gibt es einen Flankierungs-Bonus, den man auch tunlichst nutzen sollte. Die KI hat mich beim einfach drauflos Spielen immer wieder vom Feld gefegt. Da sich im Spiel kein Schwierigkeitsgrad wählen lässt ist hier durchweg taktisches Kalkül gefragt. Optional lassen sich die Kämpfe auch vom Spiel auswürfeln, sofern die eigene Armeestärke höher ist als die des Gegners.Die Strategiekarte zeigt eine stimmige und düstere Fantasy-Welt, in der wir um die Vorherrschaft kämpfen. Die zwei Zoom-Stufen, die wir auf beiden Karten haben sind, in meinen Augen, kaum der Rede wert, da zu ähnlich. Hier täte dem Spiel eine dritte oder vierte Stufe sehr gut. Der Story-Beginn hat Potential, nach meiner kurzen Zeit mit der Beta kann ich die Güte der Geschichte aber noch nicht beurteilen. Wer sich in die verschiedenen Fähigkeiten der Karten und Einheiten einlesen möchte benötigt schon ein wenig Zeit, hoffentlich erklärt das finale Tutorial vieles besser als die Beta. Gefallen hat mir die Entscheidung der Entwickler eine reine Singleplayer-Erfahrung zu bieten, ein Multiplayer ist nicht geplant.