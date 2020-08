PM: Liebe, Verlust und Verrat – Die Geschichte von Immortal Realms: Vampire Wars im Detail (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

dieses Making-of mit euch zu teilen, in dem wir uns die Storyline, die Figuren und die Welt unseres kommenden Strategiespiels Immortal Realms: Vampire Wars anschauen, das am 28. August auf PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Die Handlung ist im mythischen Land Nemire angesiedelt, wo drei rivalisierende Vampirclans ihre Territorien schon seit Jahrhunderten beherrschen – doch Krieg zieht auf und jeder der Clans winkt mit dem Zaunpfahl (sorry), dass er den Blutthron besteigen will.

Wir bei Palindrome finden Vampirgeschichten großartig – also haben wir versucht, viele Vampirmythen in einer dunklen, verdrehten Geschichte zusammenzubringen, die den Spielern den Atem rauben wird. Neben dem Making-of habe ich außerdem eine Übersicht der Figuren und Clans vorbereitet, die ihr in der Hauptkampagne spielen werdet. Jeder Clan hat nicht nur einen eigenen Hintergrund, eigene Beweggründe und Storylines, sondern sie spielen sich auch alle unterschiedlich. Hoffentlich habt ihr beim Kennenlernen der Clans so viel Spaß wie wir, als wir sie entworfen haben.

Die Dracul sind der erste spielbare Clan in Immortal Realms: Vampire Wars. Sie stammen von dem ersten Vampir ab und werden von den Vampir-Monarchen Vlad und Cecilia Dracul angeführt. Sie sind seit Vampirgedenken der mächtigste Clan in Nemire und kontrollieren Warmont, den Sitz des Blutthrones. Sie leben mit Menschen zusammen und bieten ihnen ewiges Leben und militärischen Schutz im Austausch für ihre Loyalität – und ihr Blut. Diejenigen, die Vampirblut kosten, werden zu einem Dünnblüter: halb Mensch, halb Vampir, der nur dann zu einem wahren Vampir werden kann, wenn er sich im Kampf bewiesen hat.

Vlad selber ist stur, stolz und ein nobler Herrscher, der eisern regiert aber auch Fairness walten lässt. Er ist mehrere Jahrhunderte alt, aber für einen Vampir immer noch recht jung, weshalb er nur oberflächlich mit der Geschichte der Clans vertraut ist und die der Nosfernus fast gar nicht kennt.

Cecilia Dracul ist eine erbitterte Kriegerin. Bevor sie Vlads oberste Generalin und seine Frau wurde, war sie ein Mensch. Zusammen haben sie Warmont den Frieden gebracht und ein Bündnis zwischen Menschen und Vampiren geschmiedet, doch in Wahrheit sehnt Cecilia sich nach dem Kampf.

Die Moroia leben im kalten Norden, in einem Land namens Esain. Sie leben schon seit Jahrhunderten zurückgezogen und widmen sich dem Studium der Magie und der Blutalchemie. Die ehrgeizigen und gerissenen Moroia wahren eine edle Fassade, haben jedoch größere magische Fähigkeiten als jeder andere Clan und dürfen nicht unterschätzt werden.

Diese mystischen Aristokraten werden von Elizabeth Moroia angeführt, einer ehemaligen Hexe, die ihre Kräfte mit dem Vampirfluch noch verstärkt. Sie ist sogar für eine Vampirin egoistisch und skrupellos. Man kann ihr nicht trauen, da sie nur in ihrem eigenen Interesse handelt. Vor vielen Jahren waren die Moroia in einen verheerenden Konflikt verwickelt, und seitdem haben sie ihr Studium der dunklen Künste noch intensiviert.

Die Nosfernus sind ein zersplitterter Clan – ein dunkler Schatten ihres früheren Selbst. In ihren Armeen finden sich willenlose Monster, bestialische Vampire, andere Untote, Nekromanten und konvertierte menschliche Todeskultisten. Sie warten auf die Rückkehr ihres Anführers, Urhammu, der mythische König der Toten. Ihre Vergangenheit liegt im Dunkeln, doch glaubt man den Legenden, haben sie eine Geschichte mit den ebenso mysteriösen Moroia.Jetzt, da ihr die Hauptakteure im Krieg um Nemire kennt und wir uns das Making-of angesehen haben, könnt ihr euch leicht für einen Clan entscheiden, wenn Immortal Realms: Vampire Wars am 28. August auf PS4 erscheint. In der Hauptkampagne könnt ihr alle drei Clans spielen und dunkle Geschichte schreiben – aber auf wessen Seite steht ihr?