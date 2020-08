Embracer Group übernimmt 4A Games, New World, Palindrome und mehr

PC Switch XOne PS4

Immortal Realms - Vampire Wars ab 38,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits in den letzten Jahren integrierte die Embracer Group stetig neue Firmen in ihre bestehende Struktur, zuletzt im Februar dieses Jahres Saber Interactive. Ob die unverhofft einsetzende Corona-Pandemie mit der halbjährigen Pause weiterer Aquisitionen zu tun hat, ist nicht bekannt. Doch nun werden die, aufgrund der Häufigkeit in den letzten Jahren bereits scherzhaft als "Einkaufstour" bezeichneten, Übernahmen fortgesetzt. Wie die Embracer Group heute bekanntgegeben hat, wurden auf einen Schlag acht weitere Studios und Firmen unter dem Dach von THQ Nordics Muttergesellschaft versammelt.

Nachfolgend führen wir euch die neuen Mitglieder im Verbund der Embracer Group auf:

4A Games – Dürfte wohl der prominenteste und im Bezug auf Manpower umfangreichste Zuwachs der aktuellen Akquisitionen sein. Bekannt wurden das, derzeit aus etwa 150 Angestellten bestehende, Studio mit seinen Titeln aus dem Metro-Franchise. Die ukrainischen Entwickler sollen als eigenständiges Studio unter dem, im Februar dieses Jahres übernommenen, Saber Interactive fungieren. Zurzeit arbeiten die beiden Entwickler gemeinsam an einem noch unangekündigten AAA-Projekt, das "die AAA-Technologie-Kenntnisse von 4A Games mit dem Multiplayer-Know-How von Saber Interactive kombiniert". Zusätzlich soll 4A Games noch an einer neuen, eigenen AAA-Marke auf Basis ihrer Metro-Erfahrung arbeiten.

Deca Games – Ist eine in Berlin ansässige Firma mit umfangreichen Expertisen für mobile Assets sowie dem Betrieb von Free-to-Play-Spielen.

New World Interactive – Das gut 40-köpfige Entwicklerteam aus dem US-amerikanischen Denver in Colorado könnte euch durch seine Spiele zum Insurgency-Franchise bekannt sein. Aktuellster Teil ist der Egoshooter Insurgency - Sandstorm, der in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auch für die Current- und Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony erscheinen soll. Unterstellt werden sie als eigenständiges Studio Saber Interactive, mit denen sie derzeit gemeinsam an den Konsolenumsetzungen des zuvor genannten Titels arbeiten. Außerdem entwickeln sie derzeit an einer, noch unangekündigten, eigenen Marke.

Palindrome Interactive – Die 14 schwedischen Entwickler arbeiten derzeit an dem mystischen Rundenstrategie-Titel Immortal Realms - Vampire Wars, nachdem sie designiertes Erstlingswerk Aversion Sunrise auf Eis legten. In der Firmenstruktur werden sie dem Amplifier Game Invest-Label unterstellt, welches bereits seit 2017 mit 50 Prozent an dem Entwickler beteiligt war.

Pow Wow Entertainment – Ist ein österreichischer Entwickler und hat bereits im März seine kreative MMO-Action Misbits auf Steam in den Early-Access entlassen. Derzeit arbeitet Pow Wow für THQ Nordic noch an zwei weiteren, unangekündigten Titeln.

Sola Media – Verdient sein Geld nicht mit der Umsetzung von Spielen, sondern handelt mit internationalen Film- und Fernsehrechten im Bereich von kinder- und familientauglichen Formaten. In den Gruppenbeziehungen ist die Firma dem Koch Film-Label zugeordnet.

Rare Earth Games – Ist ein Entwickler von "sehr erfahrenen Branchenveteranen" mit Sitz in Wien. Der Fokus des Entwicklers, der bisher noch keine Spiele veröffentlicht hat, liegt auf actionreichen Multiplayer-Titeln und ist dem Amplifier Game Invest-Label der Embracer Group zugeordnet.

Vermila Studios – Ist ein spanischer Entwickler. Angesiedelt in der Hauptstadt Madrid werkeln die derzeit 10 Teammitglieder an ihrem Erstlingswerk, dem First-Person-Horror-Adventure Crisol - Theater of Idols. Zugeordnet ist das Studio ebenfalls dem Amplifier Game Invest-Label der Gruppe.