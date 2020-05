PM: Immortal Realms: Vampire Wars erscheint am 28. August (Kalypso Media)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Titel:Immortal Realms: Vampire Wars

Plattformen:Windows PC,PlayStation®4,

Xbox One, Nintendo Switch™

Entwickler:Palindrome Interactive

Genre:Rundenstrategie, Imperium-Management

Release:28.08.2020 - auf allen Plattformen

Hashtag:#ImmortalRealms

PublisherKalypso Media und Entwickler Palindrome Interactive kündigen das offizielle Release-Datum von Immortal Realms: Vampire Wars für den 28. Augustfür Windows PC, PlayStation®4, Xbox One und Nintendo Switch™an.Vorbesteller der Xbox One oder PC-Version erhalten bereits sofortigen Zugriff auf die Xbox OneSpielvorschau oder die Closed PC-Beta über denKalypso StoreoderMicrosoft Store.

Zur Feier der Ankündigung des offiziellenRelease-Datums von Immortal Realms: Vampire Wars, hat Kalypso Media die erste Entwickler-FeaturettevonPalindrome Interactive aus Schweden veröffentlicht. In der vierteiligen Dev-Diary-Serie wird das einzigartigeGameplay von Immortal Realms: Vampire Warsvon den Entwicklern persönlichvorgestellt, welches eine Kombination aus rundenbasierten Kämpfen undImperiums-Management in einer düsteren Vampir-Welt ist.

Erste Entwickler-Featurette auf YouTube:

Über Immortal Realms: Vampire Wars:

Immortal Realms: Vampire Warsbietettaktische undrundenbasierte Strategiemit einereinzigartige Kombination ausImperiums-Management,rundenbasierten Kämpfen,einem erfrischenden Setting mit den bestenElementen aus der Vampir-Mythologieund dunklen Spielelementen wie der Verwaltung von Menschen als Blutressource. Der Spieler wählt einen von dreimächtigen Vampirclans: Dracul, Moria und Nosfernus,mit völlig unterschiedlichen Spielstilendurch einzigartigenFähigkeiten, Einheiten und Gebäuden.

Features: Die Wahrheit offenbart sich:Lüfte die Geheimnisse vonNemireund erlebe eine spannende Geschichte voller unerwarteter Wendungen, in der du die Geschicke von vier mächtigen Vampiren über 12 detailliert gestaltete Missionen begleitest. Entdecke die Blutlinien:Führe einen von drei einzigartigen Vampirclans, jeder mit seinen eigenen, unverwechselbaren Einheiten, Fähigkeiten, Anführern und Spielmechaniken. Wähle zwischen den Blutlinien der blutdurstigenDracul, den uraltenNosfernusoder den mystischenMoroia. Vampirische Kräfte:Dank der taktischen Kartenspielelemente erhält das klassische Konzept der rundenbasierten Strategie frischen Wind und das Genre erhält eine zusätzliche Tiefe. Jeder Clan und jeder Vampirlord kann auf sein persönliches Kartenset zurückgreifen, um sich durch cleveres kombinieren einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Strategie & Taktik:Im strategischen Königreich-Modus befehligst du deine Armee, rekrutierst neue Truppen und schaltest fortschrittliche Technologien frei, um im taktischen Schlacht-Modus deine Fähigkeiten als Feldherr zu beweisen. Ganz nach dem Motto: Leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Abwechslung ist Trumpf:Neben der umfangreichen Kampagne sorgen der grenzenlose Sandbox- sowie der kampfbetonte Gefechts-Modus für Abwechslung.