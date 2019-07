Wolfenstein - Youngblood: Download- & Launch-Zeiten, PC-Anforderungen

PC Switch XOne PS4

Während die Veröffentlichung von Wolfenstein - Youngblood (im E3-2019-Anspielbericht) immer näher rückt, geben der Entwickler MachineGames und der Publisher Bethesda die Download- und die Startzeiten für den Ego-Shooter bekannt. Die Pre-Load-Phase für den PC startet demnach auf Steam schon vier Tage vorher, am 23. Juli, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Xbox-One-Besitzer werden den Titel am gleichen Tag und sogar noch etwas früher, um 14:00 Uhr, herunterladen können, während der Download für die PS4 48 Stunden vor dem Release verfügbar sein wird. Für die Nintendo-Switch-Version wurde kein Pre-Load-Termin genannt. Der eigentliche Start soll dann auf allen Plattformen am 26. Juli, um Mitternacht, erfolgen.

Passend zum nahenden Launch hat MachineGames auch die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die PC-Version des Spiels bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus:

Mindestanforderungen Empfohlene Hardware Betriebssystem (64 Bit) Windows 7, 8.1 oder 10 Windows 7, 8.1 oder 10 Prozessor Intel Core i5-3570 | i7-3770

AMD FX-8350 | Ryzen 5 1400 Intel Core i7-4770

AMD FX-9370 | Ryzen 5 1600X Grafikkarte Nvidia GTX 770

gleichwertige AMD-Grafikkarte Nvidia GTX 1060

gleichwertige AMD-Grafikkarte Grafikspeicher 4 GB VRAM 6 GB VRAM Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Festplattenspeicher 40 GB verfügbarer Speicher 40 GB verfügbarer Speicher

Wolfenstein - Youngblood wird hierzulande in zwei verschiedenen Versionen verfügbar sein. So werdet ihr zwischen der deutschsprachigen zensierten Version (ohne nationalsozialistische Symbole und mit Anpassungen bei den Namen und der Story) und einer englischsprachigen unzensierten internationalen Version wählen können. Beide Fassungen wurden von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) mit der Altersfreigabe „ab 18 Jahren“ versehen.