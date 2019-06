E3 2019: Microsoft übernimmt Double Fine Productions

PC XOne PS4 Linux MacOS

Microsoft übernimmt Double Fine Productions, dies hat das Unternehmen auf seiner Pressekonferenz anlässlich der anstehenden E3 2019 bekanntgegeben.

Studio-Chef Tim Schafer kündigte in einem Video zur Übernahme an, das die Integration in die Xbox Game Studios keine Auswirkungen auf die angekündigten Plattformen aktueller Projekte haben wird. So soll Psychonauts 2 (zum E3-Gameplay-Trailer) weiterhin für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Im Anschluss werde sich das Studio aber auf Entwicklungen für den Xbox Game Pass und den PC konzentrieren. Änderungen am Kern von dem was Double Fine Productions ausmacht schließt Schafer jedoch aus und kommentiert die Zukunft des Studios folgendermaßen: