Teaser In seinem neuen Abenteuer hüpft Psychonaut Raz wieder durch die surreale Psyche anderer Menschen. In der Preview-Version sorgten kreative Levels, Gameplay und Humor bereits für ordentlich Freude.

Alle Videoszenen stammen von GamersGlobalAnno 2005 schickte Double Fine auf der Xbox Razputin "Raz" Aquato auf sein erstes Abenteuer. Der zehnjährige Sohn einer Zirkusfamilie schlich sich ins Jugendcamp für übersinnlich Begabte und erwies bei einer dort ablaufenden Verschwörung sein großes Talent als potentieller Agent der Psychonauten.Der VR-Ablegersetzte die Geschichte 2017 fort. Darin retteten Raz, seine Freundin Lili und bekannte Psychonaut-Agenten des Erstlings den Vater von Lili, den Leiter der Psychonauten. Eine Zusammenfassung der Ereignisse zu Spielbeginn vonstellt im symphatischen Caroon-Look die wichtigsten Ereignisse vor. Auch wenn der Erstling schon ewig her ist und Rhombus of Ruin nur VR-Brillen-Besitzern vorbehalten blieb, hält Psychonauts 2 an der Kontinuität der Geschichte fest. Das ist aber weniger schlimm, als es sich zunächst anhört, ist doch die Grundessenz: Raz und die Psychonauten haben Lilis Vater gerettet und nehmen jetzt seinen Entführer Dr. Loboto in die Mangel, um die wahren Hintermänner hinter der Tat zu finden.Am 25. August erscheint der neueste Titel vonStudio Double Fine Productions (die inzwischen zu Microsofts Xbox Game Studios gehören) für PC, Xbox One, Xbox Series X|S und Playstation 4. Ich konnte bereits jetzt über eine Vorabversion auf Xbox Series X einige Stunden mentale Gymnastik in dem Action-Adventure betreiben.