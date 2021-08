Psychonauts 2 Test+

Teaser Tim Schafer entführt euch wieder als Psi-Agent in abgedrehte geistige Welten. Hagen hat das neue Abenteuer von Double Fine durchgespielt und findet, ihr solltet das auch!

Diese früh betretbare Welt zelebriert Psychedelic Rock.

Oh wie schön ist das Unterbewusstsein

Schlechte Ideen spucken explodierende Glühbirnen nach euch, doch ihr könnt diese per Telekinese zum Absender zurückschicken.

Sammelwahn und Backenfutter

Mitpraktikantin Sam macht mit Hilfe ihrer tierischen "Freunde" Pfannkuchen für ihren Mentor. Ihr wollt nicht wissen, was in dem Teig ist. Aber ihr solltet in jedem Fall den lustigen optionalen Dialog zu diesem Thema mit ihr erleben!

Lustig und stilsicher

Meinung: Hagen Gehritz Das Setting von Psychonauts 2 finde ich hochspannend und auch ohne tiefe Kenntnisse der beiden Vorgänger habe ich schnell Zugang zur Story um die übersinnlichen Superagenten gefunden. Raz ist als Zehnjähriger so glaubhaft wie 99 Prozent der Kinderprotagonisten in Geschichten, doch durch die Linse dieses superbegabten und einfühlsamen Protagonisten präsentiert Double Fine eine Story, die an gute kindergerechte Animationsfilme denken lässt: Der Ton ist leichtherzig, es gib viele Feelgood-Momente– gleichzeitig schreckt das Spiel nicht vor Themen wie Vereinsamung und Schuldgefühlen zurück. Die Story glänzt mit sympathischen Figuren und hat mich obendrein mit ihren Twists überraschen können.



Bei den Prügeleien sind Psycho-Schellen stets die Hauptwaffe, doch gibt es ein breites Arsenal, um den Feinden an den Kragen zu gehen. Da ich jedoch gerade gewünschte Kräfte oft genug neu auf Tasten legen muss und die Gegner schnell durcheinander wuseln, wirken die Kämpfe etwas konfus. Allerdings findet das Spiel hier den richtigen Rhythmus aus reichlich Erkundung und gelegentlichen Kämpfen, statt mich dauernd mit Gegnern zu nerven. Mit Raz behände durch die Level zu Hüpfen und zu rutschen fühlt sich toll an und es gibt jede Menge in den Hub-Gebieten und den fantasievoll gestalteten Levels zu entdecken. Ich freute mich stets auf die nächste mentale Welt, denn Psychonauts 2 beginnt nicht nur stark, sondern zieht auch spät im Spiel noch klasse Ideen und Gags aus dem Ärmel.



PSYCHONAUTS 2 PC XOne Xbox X PS4 Linux MacOS

Einstieg/Bedienung Tutorials erklären Grundlagen nach und nach

Hübsch gemachte Story-Zusammenfassung der beiden Vorgänger

Alternativer Story-Modus

Diverse Zugänglichkeits-Optionen Zu einigen Steuerungsdetails fehlen Tutorials

Keine Möglichkeit, Fähigkeiten-Sets für schnellen Wechsel zu erstellen Spieltiefe/Balance Rund 15-stündige Story, dazu Nebenquests und jede Menge Sammelaufgaben

Spaßige Bewegung mit akrobatischem Raz

Starke Bosskämpfe...

Tolles symbolisches Design bei Feinden und sehr kreativen Levels

Gute Mischung von Erkundung, Dialogen und Kämpfen

Durchgängiger, teils schreiend komischer Humor

Interessante Story mit sympathischen Figuren und netten Twists

Acht aufrüstbare Psi-Fähigkeiten

Jagd nach Sammelkram gut mit Charakterprogression verknüpft Kämpfe etwas chaotisch und hektisch

Manchmal ärgern Kollisionsabfragen-Aussetzer beim Hüpfen

... von denen es zu wenige gibt

Einige Ausflüge in die Gefilde des Pipi-Kaka-Humors

Dialoge lassen sich nicht Zeilenweise, sondern nur komplett überspringen Grafik/Technik Ungewöhnliches Character-Design...

Levels mit wechselnden Grafikstilen

Stilsichere Regie in Cutscenes und besonderen Spielabschnitten ... das nicht jeden Geschmack treffen wird

Grobe Texturen

Schon bei geringer Distanz sehr grob aufgelöste Schatten Sound/Sprache Sehr tolle englische Sprecher

Schrift auf Grafiken übersetzt...

Vielseitiger, stimungsvoller Soundtrack Keine deutsche Vertonung

... aber nicht konsequent überall Multiplayer Nicht vorhanden 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 () Aktuelle Preise (€): Green Man Gaming Aktuelle Preise (€): 8,19 (STEAM) Aktuelle Preise (€):

Alle Spielszenen im Testvideo stammen von GamersGlobalStellt euch vor, ihr könntet eine kleine Tür an den Kopf von jemanden kleben, sie aufmachen und in die Gedankenwelt dieser Person schauen. Inkönnt ihr nicht nur einen Blick erhaschen, sondern als übersinnlich begabter Nachwuchsagent sogar in diese geistigen Landschaften reisen. In dem neuesten Werk von Double Fine helft ihr so diversen Figuren, gegen ihre inneren Dämonen zu kämpfen. Ihr hüpft in dem 3D-Jump-and-run also nicht nur durch Welten voller symbolischer Darstellungen von Traumata oder psychischen Leiden wie Spielsucht, sondern müsst auch gegen Abwehrmaßnahmen des Verstandes bestehen, wenn das Oberstübchen sich gegen den Einbruch fremder Gedanken wehrt.Psychonauts 2 ist der dritte Ausflug in die schräge Welt der Psychonauten, bei demals Autor und Game Director den Hut aufhatte. Der Erstlingwar zugleich das allererste Spiel von Schafers Studio Double Fine. Zunächst war es alles andere als erfolgreich, doch Psychonauts errang sich mit der Zeit einen Ruf als Kultspiel. Es folgte 2016 eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für einen zweiten Teil, 2017 erschien zunächst das VR-Zwischenspielfür PC und Playstation. Inzwischen wurde Double Fine von Microsoft übernommen und nun steht Psychonauts 2 in den Startlöchern.Wieder gilt es, durch abgefahrene mentale Landschaften zu hüpfen. Euer übergeordnetes Ziel ist es, einer Verschwörung im Hauptquartier der Psychonauten auf die Schliche zu kommen. Die Story knüpft dabei direkt an die vorangegangenen Titel an, auch wenn eine hübsch animierte Zusammenfassung zu Beginn auch Neueinsteiger ins Boot holt. So ist es auch ohne Vorkenntnisse möglich, der Story zu folgen. Und ich kann diesen höchst kreativen Trip ins Unterbewusstsein nur empfehlen!Psychonauts 2 startet direkt mit einem Einsatz für Raz, indem er in der Gedankenwelt eines Widersachers aus den Vorgängern Informationen zu dessen Auftraggeber extrahieren soll. Hier legt das Level-Design direkt stark los mit einer durch die Psychonauten errichteten Büro-Fassade im Geist des Ziels, die durch dessen mentale Abwehr langsam zu einem Zahnarzt-Alptraum verkommt. Auch später vermengen die Welten gerne zwei Motive zu überraschenden Hüpfparcours – so besucht ihr früh im Spiel eine Mischung aus Krankenhaus und Casino. Die wechselnden Grafikstile und surrealen Ideen der Levels sind ein Alleinstellungsmerkmal und Highlight von Psychonauts.Doch auch spielerisch wissen die Gebiete zu gefallen. Die Bewegung mit Raz ist dank präziser Steuerung und einem vielseitigen Moveset mit Trapezsaltos, Geländer-Rutschen und Co. spaßig geraten. Nur vereinzelt schien die Kollisionsabfrage auszusetzen, wodurch Raz sich nicht an einer Kante festhalten wollte oder von einer Plattform abglitt und stattdessen den steilen Hang daneben herunterpurzelte. Hinzu kommen die bei 3D-Jump-and-runs üblichen gelegentlichen Perspektivprobleme bei Sprüngen in die Tiefe des Raums, die Kamera war jedoch meist sehr zuverlässig. Allerdings erklärt das Tutorial nicht alle Feinheiten. Hängt Raz an einem Seil, kann er sich mit Druck auf A entweder hochziehen oder sich in eine Richtung schwingen und abspringen. Erst nach dem ersten Drittel des Spiels erkannte ich, dass ich Raz richtig ausrichten muss, damit auch die gewünschte der beiden Aktionen ausgelöst wird: Hängt er so daran, dass er zur Seite blickt, ist er bereit zum Absprung. Hängt er längs daran, als möchte er vorwärts am Seil entlanghangeln, zieht er sich hoch.Um in den Welten voranzukommen, müsst ihr entweder ausgedehnte Sprungparcours meistern oder in offeneren Arealen nach den nötigen Gegenständen zum Vorankommen suchen. Minispiele und kleine Rätsel ergänzen die gestalterische Vielfalt durch spielerische Abwechslung. Auch so mancher Plausch mit den Bewohnern der geistigen Landschaften und anderen NPCs sind nötig, damit sich der weitere Weg auftut.Seid ihr nicht gerade im Verstand einer anderen Person unterwegs, könnt ihr das Hauptquartier der Psychonauten durchforsten. Kommt ihr in der Story voran, tun sich dort neue Areale auf, in denen ihr mit NPCs plaudern könnt (manche halten Nebenquests für euch bereit) oder auf Schatzjagd geht. Wie auch in den mentalen Welten quillt das HQ über vor Sammelkram. Viele Objekte liegen offen herum, andere sind leicht durch Einsatz von Raz' acht Psi-Kräften zu erreichen, wieder andere sind gut verborgen.Durch den Sammelkram steigt Raz in seinem Praktikanten-Rang, was euren Psi-Fähigkeiten zugute kommt. Durch Rangaufstiege erhaltet ihr Sterne, mit denen ihr eure Kräfte aufwertet. So springen eure mentalen Psi-Geschoss auf der höchsten Ausbaustufe 4 wie ein Kettenblitz auf andere Gegner über. Allerdings müsst ihr nicht nur ausreichend Sterne, sondern auch einen gewissen Rang freischalten, um die höherstufigen Kraft-Upgrades kaufen zu können. Zudem könnt ihr für die Ingame-Währung Psitanium Anstecker kaufen, die eure Kräfte verändern, sodass ihr zum Beispiel keine umstehenden Objekte für Telekinese-Angriffe braucht, sondern einfach Brocken aus dem Boden reißt. Doch auch bei den Ansteckern gilt: Erst mit entsprechendem Rang habt ihr Zugriff auf die stärksten Boni.Eure Kräfte werdet ihr auch brauchen, um die Feinde im Spiel zu bekämpfen. Eure Standard-Widersacher sind die Gedanken verdrängenden Zensoren, dazu gesellen sich weitere, symbolisch aufgeladene Feinde wie fliegende Bedauern-Kreaturen, die euch mit Gewichten bewerfen – wenn ihr sie nicht stattdessen mit Telekinese klaut und selbst auf Feinde werft. Standardmäßig haut ihr Feinde mit Psi-Fäusten über die X-Taste, daneben könnt ihr vier Kräfte auf die Schultertaten legen. Die bieten euch eine Bandbreite an Optionen, die Gegner zu beharken. Gleichzeitig braucht ihr bestimmte Kräfte, um überhaupt etwas gegen einzelne Gegnertypen ausrichten zu können. Da die Gegner allerdings ohnehin schnell durcheinanderwuseln, sorgte das spontane Neuverteilen der Kräfte je nach Situation für Momente der Sorte "Argh, auf dem Knopf liegt jetzt gar nicht mehr die Verlangsamung!" Die Kämpfe kommen also etwas chaotisch daher, sind aber unterm Strich durch die kleinere Dosierung im Vergleich zu den Hüpf- und Erkundungseinlagen eine ordentliche Abwechslung.Anders als die regulären Schlagabtäusche sind die Bosskämpfe ein richtiges Highlight, da sie toll inszeniert und sehr unterschiedlich gestaltet sind. Hier hätten es gerne mehr sein dürfen – alle der kleineren mentalen Welten und auch einige der größeren gehen ganz ohne Showdown zuende.Da wir bei der Inszenierung waren: Hier beweist Double Fine in zentralen Story-Sequenzen ein sehr gutes Händchen bei der Präsentation. Seien es surreale Übergänge in den mentalen Levels oder gelungene Schnitte in Cutscenes nach der Erfüllung einer Aufgabe, die gleichzeitig den Rückweg zur Abgabe des erbeuteten Objekts abkürzen. Insgesamt werdet ihr durch den Stellenwert der Geschichte in Psychonauts 2 viele Zwischensequenzen zu Gesicht bekommen. Dazu gibt es etliche optionale Dialoge, die ich dank des ganz ausgezeichneten Humors gerne mitgenommen habe. Natürlich ist nicht jede Zeile ein Schenkelklopfer, aber oft genug musste ich laut auflachen wegen einer verrückten Level-Idee oder eines abgedrehten Gags. Der Humor wird dabei auch teils recht finster und an anderen Stellen geht es Hals über Kopf in die Gefilde des Pipi-Kaka-Humors – was manche wohl eher eklig als komisch finden werden.Eine deutsche Vertonung wie beim Erstling, in dem 2005-Sprecherinin der Rolle von Raz besonders positiv hervorstach, gibt es in Psychonauts 2 nicht. Die englische Vertonung ist jedoch ganz hervorragend. Seid ihr der Typ, der gerne nach Lesen der Untertitelzeile zum nächsten Satz vorspult, wird euch Psychonauts 2 jedoch auf den Senkel gehen, denn zeilenweises Überspringen ist nicht möglich: Entweder ihr hört alles an oder überspringt alles.Die Textübersetzung ist überwiegend gut, hatte aber an so einigen Stellen keine Chancen, die allgegenwärtigen Wortspiele in die Übersetzung zu retten. Bei der deutschen Lokalisierung fällt abseits davon positiv auf, dass viele Ingame-Assets wie Schilder übersetzt wurden. Ganz konsequent wurde das jedoch nicht angewandt, sodass euch immer wieder doch noch englische Worte begegnen werden, etwa in den Augen des ersten Bossgegners.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)