Psychonauts 2: Double Fine veröffentlicht 32-teilige Doku über Entwicklung

PC XOne Xbox X PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Psychonauts 2 ab 8,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Psychonauts 2 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Double Fine Productions hat mit Double Fine PsychOdyssey eine kostenlose Dokumentation zur Entwicklungeschichte von Psychonauts 2 (im Test, Note 8.5) auf Youtube veröffentlicht. Die Produktion wird als direkte Fortsetzung der Doku-Serie Double Fine Adventure bezeichnet, in der die Entwicklung des Kickstarter-Projekts begleitet wurde, aus dem Broken Age (im Test, Note 7.0) wurde.

PsychOdyssey umfasst dabei 32 Folgen mit wechselnder Länge zwischen rund 20 bis 60 Minuten – in der Playlist ist zudem der zweistündige Film über die studiointerne Amnesia Fortnight eingebettet, bei der einmal im Jahr alle Projekte ruhen und Teams an neuen Prototypen arbeiten. Die Dokumentation sei über einen Zeitraum von sieben Jahren entstanden. Die Inhaltsbeschreibung im Trailer stellt in Aussicht: