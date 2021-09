PC XOne Xbox X PS4 Linux MacOS

Mit dem letzten Update haben wir die Wertung von 4Players ergänzt.

In unserem Noten-Vergleich zu Psychonauts 2 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Psychonauts 2

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 85

v. 100 Selbst die technisch nur durchwachsene Präsentation und der etwas zu stark aufgeblasene Wust aus Sammelaufgaben, Upgrades und Mehrfachbelegungen kann den Spaß am Wahnsinn nicht wirklich trüben. Unterm Strich also ein überaus lohnenswerter und äußerst humorvoller Hüpfausflug in die actionreichen Untiefen des Geistes. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 88

v. 100 Wer sich die Zeit nimmt, in das neue Abenteuer von Raz einzutauchen, wird mit einer humorvollen Geschichte, liebenswerten Charakteren voller Tiefgang, einem außergewöhnlichen Spielprinzip und jeder Menge kreativer Designs belohnt - ganz egal, ob ihr eingefleischte Fans des ersten Teils oder Neuzugänge seid. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Psychonauts 2 spielt sich runder, schneller und griffiger, atmet aber jederzeit den Geist des Originals. Die Geschichte motiviert und berührt, die Charaktere wachsen mir ans Herz und die Levels sind so stimmungsvoll und verrückt, wie es mir erhofft hatte. Da kann ich über manche Ungenauigkeiten oder ein paar Charaktere, die etwas zu kurz kommen, ganz locker hinwegsehen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Das Setting von Psychonauts 2 finde ich hochspannend und auch ohne tiefe Kenntnisse der beiden Vorgänger habe ich schnell Zugang zur Story um die übersinnlichen Superagenten gefunden. Unterm Strich möchte ich Double Fines neuestes Werk trotz kleiner Schwächen bei Kämpfen und der Kollisionsabfrage nicht nur Hüpfspielfreunden ans Herz legen. Psychonauts 2 ist ein kreativer, durchdachter und urkomischer Trip.

Durchschnittswertung 8.7 *Zuletzt überprüft: 2.9.2021, 17:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.