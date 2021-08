Psychonauts 2 – Jörgs Stunde uncut

Teaser So ganz klar ist es uns auch nicht, was Double Fine im Kopf vorging, als sie das neue Abenteuer von Raz entworfen haben. In seinen ersten 60 Minuten muss Jörg auf jeden Fall allerlei Seltsames sehen.

Psychonauts kein großer kommerzieller Erfolg war, konnte es sich eine treue Fangemeinde erarbeiten. Und so konnte das Team von Double Fine um Tim Schafer via Crowdfunding einen Nachfolger finanzieren, der nun endlich fertig ist. Hier habt ihr nun die Möglichkeit, die erste Stunde von Jörg mit dem Action-Plattformer zu sehen. So viel sei gesagt, das Spiel zeigt ganz massiv die Zähne, im wahrsten Sinne. Dazu gesellt sich viel alberner Humor, herausforderndes Plattforming und viel mehr.



