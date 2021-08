PM: Spiele jetzt Psychonauts 2 im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der beste parapsychologische Geheimagent aller Zeiten ist zurück! Psychonauts 2, die sehnlich erwartete Fortsetzung von Double Fine Productions, erscheint pünktlich zum heutigen Veröffentlichungsdatum im Xbox Game Pass. Was als Crowdfunding-Kampagne – gestartet von Fans – begann, wurde zu einem gewaltigen psychedelischen Abenteuer, das Du ab sofort im Xbox Game Pass erlebst.

In Psychonauts 2 schlüpfst Du erneut in die Rolle des übersinnlichen Genies Razputin “Raz” Aquato und wirst Teil der internationalen, parapsychischen Geheimgesellschaft Psychonauts. Die farbenfrohen Welten sind gespickt von verrückten Sammelobjekten und herrlich bunten Charakteren. Dabei hat jede Welt ihren ganz eigenen Charme – vom pulsierenden mentalen Konzert bis hin zu gefährlichen Albtraumwelten. In diesem Spiel jagst Du die Bösewichte mit Gedankenblitzen, manipulierst die Zeit, um gefährliche Plattformen zu überqueren und erforschst die mentalen Welten des menschlichen Verstandes.

Psychonauts 2 ist ein Spiel voller Herausforderungen und Geheimnisse. Alle angehenden Agent*innen sollen das Spiel in vollem Umfang erleben, daher gibt es eine ganze Reihe von Accessibility-Optionen, die sicherstellen, dass Spieler*innen jeden Alters und mit unterschiedlichen Bedürfnissen das Abenteuer genießen können.

Psychonauts 2 ist nach fünf Jahren Entwicklung und 16 Jahren nach dem originalen Psychonauts endlich da! Stürze Dich ab sofort in die Tiefen des menschlichen Verstandes auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und via Xbox Game Pass sowie Xbox Cloud Gaming (Beta).