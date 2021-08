Psychonauts 2 – Stunde der Kritiker

Teaser Das neue Abenteuer von Raz bleibt der Tradition von Double Fine mehr als treu: schräge Grafik, noch schrägerer Humor und ein ungewöhnliches Setting. Kann es Anatol und Jörg überzeugen?

Die Spiele von Double Fine folgen meistens keiner klaren Linie, was wiederum eine klare Linie des Studios darstellt. Das Team rund umwill immer möglichst ausgefallene Konzepte umsetzen, mit schrill-schrägen Charakteren, ungewöhnlicher Optik und einer Menge Witzen, die gerne auch mal unter die Gürtellinie gehen. Da hat auchaus dem Jahr 2006 keine Ausnahme gebildet. Nun, satte 15 Jahre später steht mitder Nachfolger zu dem Mix aus Action-Adventure und Plattformer ins Haus. Und Jörg Langer und Anatol Locker haben die Kritiker-Hosen an und sind bereit, die erste Stunde mit dem Psychnonauten-Anwärter Razputin (Raz) zu absolvieren.Bereits in den 60 Minuten im Dienste der Psychonauten wird klar: Double Fine dreht ordentlich an der Irrsinns-Schraube. Jörg und Anatol hüpfen durch eine Welt, die vor Details und seltsamen Ideen nur so strotzt und der Albtraum für jeden Zahnarzt-Phobiker ist. Dort schlagen sie sich nicht nur bei Hüpfpassagen auf überdimensionalen Zähnen durch, sondern müssen sich auch im wahrsten Sinne Zweifeln und Ängsten stellen. Neben einer Menge Humor erwartet euch in dieser Stunde der Kritiker also auch viel Hüpf-Action und es gibt den einen oder anderen Kampf. Werden die Kritiker es schaffen, ihren ersten Auftrag in diesem Video abzuschließen?Nachdem Jörg und Anatol 60 Minuten mit Psychonauts 2 verbracht haben, müssen sie sich natürlich noch der Fragge aller Fragen stellen: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie immer haben wir die besten Szenen für euch zu einem launigen Zusammenschnitt verarbeitet, wenn ihr die ungeschnittene Wahrheit sehen wollt, dann dürft ihr euch am Wochenende auf Jörgs Stunde Uncut freuen. Dort seht ihr ohne Schnitte oder andere Beschönigungen, wie der GamersGlobal-Chef die erste Stunde mit Psychonauts 2 erlebt hat.Viel Spaß beim Ansehen!