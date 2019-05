Was hierzulande früher auf dem Index gelandet wäre, darf heute meist auch in Deutschland unzensiert ab 18 Jahren erscheinen. Greift ihr dennoch heute noch zu Importversionen oder kaum noch?

Die Zeiten, in denen Computer- und Videospiele in Deutschland auf dem Index landen, scheinen inzwischen komplett der Vergangenheit anzugehören. Selbst ultra-brutale Titel wie etwa Mortal Kombat 11 (im Test: Note 9.0 ) haben bei der USK mittlerweile offenbar gute Chancen, ein rotes Prüfsiegel zu erhalten. Wenn Spielesoftware, so diese den Namen überhaupt verdient, indiziert wird, dann geht es eigentlich fast nur noch um verfassungsfeindliche Inhalte und nur noch extrem selten etwa um gewaltverherrlichende Tendenzen. Sogar die "freiwillige Selbstzensur" von Herstellern, die die hierzulande aus gutem Grund verpönte Nazisymbolik für die deutsche Fassung entfernten, könnte künftig flächendeckend beendet werden.Gibt es da überhaupt noch einen Grund für euch, Spiele aus dem Ausland zu importieren, wennund andere Spiele für Erwachsene nicht mehr zum Verkauf "unter der Ladentheke" verdammt werden? Auf diese Frage dürft ihr herzlich gerne näher in den Kommentaren unter dieser News eingehen und eure Haltung mit den anderen Usern diskutieren. In der heutigen Sonntagsfrage, die wie üblich direkt unter dieser News eingebunden ist, möchten wir lediglich von euch erfahren, ob ihr noch regelmäßig Spiele aus dem Ausland importiert (beziehungsweise bei Importhändlern kauft), ob ihr das lediglich (noch) in Ausnahmefällen macht oder aus Prinzip auf Importversionen verzichtet.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.