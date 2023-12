Alan Wake 2: Final-Draft-Update bringt New Game Plus und weiteres Ende

PC Xbox X PS5

Entwickler Remedy hat mit The Final Draft einen New-Game-Plus-Modus für Alan Wake 2 (im Test) auf allen Plattformen veröffentlicht.

Im New Game Plus behaltet ihr alle Waffen, Upgrades und Sagas Anhänger. Die könnt ihr gewiss auch gebrauchen, falls ihr im neuen Alptraum-Schwierigkeitsgrad zu spielen gedenkt. Wer noch tiefer in die Lore des Spiels eintauchen will, freut sich über neue Manuskriptseiten und Videos. Eines von letzteren wir im Trailer angeteast, darin ist der aus Control (im Test, Note 8.5) bekannte Charakter Doktor Darling zu sehen. Nicht zuletzt wird der Abschluss des New Game Plus mit einem neuen Ende belohnt. So viel sei dabei verraten: Besagtes Ende ändert nicht nur Kleinigkeiten.

Ein Detail, was die Community momentan um einen Patch zum Update bitten lässt: The Final Draft übernimmt automatisch einen Spielstand für das New Game Plus. Und aktuell scheint es sich dabei um den ersten Spielstand zu handeln, mit dem das Ende erreicht wurde, auch wenn ein zweiter existiert, mit dem mehr freigeschaltet wurde.