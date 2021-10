Alan Wake Remastered Test+

Teaser Über 10 Jahre nach Release von Alan Wake spendiert Remedy dem geplagten Schriftstellern eine Neuauflage. Wie gut die ist und ob das Action-Adventure einen erneuten Besuch lohnt, erfahrt ihr im Test.

"Zieh an meinem Finger!" – nicht ganz. Alan mag den Mann links gar nicht. Der ist Psychologe, doch der Schriftsteller glaubt, der Seelenklempner versucht in Wahrheit, in zu manipulieren.



Mit Fingerspitzengefühl erneuert

Die 360-Fassung rechts unterscheidet sich nicht nur grafisch. Tatsächlich passt Remedy auch stärker die Laufgeschwindigkeit an, weshalb man in der alten Version (ohne Rennen) etwas schneller über die Brücke kommt, als in der neuen Fassung.



Saubere Performance ohne Tearing

Wer etwas genauer hinsieht, erkennt in der 360-Version rechts weitere Nachteile im Vergleich zur Next-Gen-Fassung. So wirken etwa Alans Haare weit weniger plastisch, auf dem gräulichen Gebäude ist die Schrift kaum als solche erkennbar.



Inhaltlich unverändert

Meinung: Benjamin Braun Ich mag die Remedy-Spiele fast alle sehr gerne, nicht zuletzt, da die Mischung aus Story und Action für mich bislang so gut wie immer passte. Auf einen Favoriten im Katalog kann ich mich eigentlich nicht festlegen, aber die Remastered-Version hat meine Liebe zu Alan Wake in einem Maße wieder entflammt, die ich eigentlich für nicht möglich gehalten hätte!



Die Kämpfe mit Taschenlampe oder Leuchtfeuerpistole machen mir wieder so viel Spaß wie damals. Und diese Twin-Peaks-artige Atmo gefällt mir immer noch sehr gut. So gut sogar, dass es mir am Ende egal ist, wenn Alan Wake letztlich wegen Kleinigkeiten den Meisterwerk-Status knapp verfehlt.



Selbst begutachtet habe ich bislang zwar ausschließlich die Version auf Xbox Series X, aber ich gehe mit einiger Sicherheit davon aus, dass die Umsetzungen für PC und PS5 dieser in nichts nachstehen.



Wer das Original noch nicht gespielt hat, kann jedenfalls bedenkenlos zugreifen. Ob die sehr deutlichen visuellen Aufwertungen auch für Fans des Originals einen erneuten Kauf rechtfertigen, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Nachdem ich es nun erlebt habe, kann ich euch aber sagen: Auch als Privatmann hätte ich direkt zum Launch des Remasters wieder zugeschlagen! Ich mag die Remedy-Spiele fast alle sehr gerne, nicht zuletzt, da die Mischung aus Story und Action für mich bislang so gut wie immer passte. Auf einen Favoriten im Katalog kann ich mich eigentlich nicht festlegen, aber die Remastered-Version hat meine Liebe zu Alan Wake in einem Maße wieder entflammt, die ich eigentlich für nicht möglich gehalten hätte!Die Kämpfe mit Taschenlampe oder Leuchtfeuerpistole machen mir wieder so viel Spaß wie damals. Und diese Twin-Peaks-artige Atmo gefällt mir immer noch sehr gut. So gut sogar, dass es mir am Ende egal ist, wenn Alan Wake letztlich wegen Kleinigkeiten den Meisterwerk-Status knapp verfehlt.Selbst begutachtet habe ich bislang zwar ausschließlich die Version auf Xbox Series X, aber ich gehe mit einiger Sicherheit davon aus, dass die Umsetzungen für PC und PS5 dieser in nichts nachstehen.Wer das Original noch nicht gespielt hat, kann jedenfalls bedenkenlos zugreifen. Ob die sehr deutlichen visuellen Aufwertungen auch für Fans des Originals einen erneuten Kauf rechtfertigen, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Nachdem ich es nun erlebt habe, kann ich euch aber sagen: Auch als Privatmann hätte ich direkt zum Launch des Remasters wieder zugeschlagen! Jörg Langer Alan Wake hat mich damals zu Beginn fasziniert, und der Anfang triggert immer noch wohlige Twin-Peaks-Vibes. Der Unterschied zu damals ist, dass ich nun weiß, wie spielerisch mäßig und eintönig das Abenteuer wird, wenn es losgeht mit den Taschenlampen-Kämpfen.



Benny beschreibt, wie liebevoll Remedy ans Remaster gegangen ist. Dem widerspreche ich nicht. Während aber seine subjektive Note eine halbe Note über unserer damaligen (8.5) liegt, gehe ich eine volle Note runter. Die Handlung kommt aus dem Horror-Cliché Küchenmixer. Alan Wake schockt mit Horror und Jumpscares, statt zu gruseln. Dazu nerven mich die Kämpfe. Muss ich nicht erneut spielen! Meine Note: 7.5. Alan Wake hat mich damals zu Beginn fasziniert, und der Anfang triggert immer noch wohlige Twin-Peaks-Vibes. Der Unterschied zu damals ist, dass ich nun weiß, wie spielerisch mäßig und eintönig das Abenteuer wird, wenn es losgeht mit den Taschenlampen-Kämpfen.Benny beschreibt, wie liebevoll Remedy ans Remaster gegangen ist. Dem widerspreche ich nicht. Während aber seine subjektive Note eine halbe Note über unserer damaligen (8.5) liegt, gehe ich eine volle Note runter. Die Handlung kommt aus dem Horror-Cliché Küchenmixer. Alan Wake schockt mit Horror und Jumpscares, statt zu gruseln. Dazu nerven mich die Kämpfe. Muss ich nicht erneut spielen! Meine Note:

Alan Wake Remastered Xbox X

Einstieg/Bedienung Drei gut ausbalancierte Schwierigkeitsgrade

Faires Checkpointsystem

Eingängige Steuerung Spieltiefe/Balance Wuchtiges, taktisch angehauchtes Kampfsystem...

Spannende Horror-Mystery-Story

Dichte Atmosphäre in tollem Setting

Starke inszenierte Cutscenes

Bonusepisoden gleich mit dabei

Einige sehr kreative, spektakuläre Bossfights ... das in puncto Vielfalt jedoch stark begrenzt ist

Inhaltlich praktisch unverändert Grafik/Technik Native 4K-Grafik (Xbox Series X)

Allgemein deutlich erhöhter Detailgrad

Flächendeckend neue Texturen und verbesserte Effekte

Tolle Licht- und Schatteneffekte Bewegungsunschärfe etwas zu stark

Teils hakelige Animationen und immer noch teils steife Mimik Sound/Sprache Komplett deutsch lokalisiert ...

Satte Soundeffekte

Erstklassige Musikuntermalung

Sehr gute englische Sprachausgabe ... aber mit den alten, oft unpassenden Sprechern Multiplayer 9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAls ich mir damals in Vorbereitung auf den anstehenden Release voneine Xbox 360 kaufte, war das für mich als Gamer ein einschneidendes Ereignis! Es war für mich zum einen gleichbedeutend mit der Ablösung des PCs als primäre Spieleplattform. Zum anderen ist die Xbox 360 die Konsole, mit der ich die meisten meiner bislang besten Spielerlebnisse verbinde – trotz der etlichen großartigen Exklusivtitel jener Zeit für die PS3. Und bevor ihr fragt: Nein, es geht trotzdem nichts über die LucasArts-Adventures der frühen 90er undIn die 360-Zeit fiel auch Remedys 2010 veröffentlichtes Action-Adventure Alan Wake (Note im Test damals: 8.5) . Das Spiel gefiel mir auch deshalb sehr, sehr gut, weil es dieses besondere Etwas hatte, das die meisten Spiele des finnischen Studios und ihres Kreativchefsauszeichnet. Nicht zuletzt aber hatte ich Spaß an den vielen Bezügen zu-Romanen, Klassikern des modernen Horrorfilms oderTV-Serie. Zwar war Alan Wake immer mal wieder Thema – etwa bei Erscheinen des Xbox-Live-Arcade-Titels Alan Wake's American Nightmare (im Test ), der die Geschichte fortsetzte oder bei den jüngsten Gerüchten um ein vollwertiges. So richtig ans Spiel gedacht habe ich aber seit damals eher selten. Die Liebe wurde aber nun neu entfacht, und ich bin selbst überrascht davon, wieviel Spaß ich mit der Remastered-Version von Alan Wake auf der Series X hatte. Und das, obwohl sich abseits der Grafik praktisch nichts am Spiel ändert.Wir kennen die sogenannten HD-Remaster, bei denen die Entwickler ein paar hochgerechnete Texturen drauf klatschen, die native Auflösung erhöhen und am Ende nicht zu wenig Geld für ein Spiel haben wollen, nur damit es auf einer aktuellen Plattform spielbar ist. Das soll keineswegs bedeuten, dass eine Mehrheit der Hersteller das so machen würde, aber allgemein mangelt es vielen Entwicklern an Fingerspitzengefühl, wie und wo man die Grafik pimpen sollte, damit am Ende alles noch gut zusammenpasst, ohne den Stil des Originals zu verfälschen. Einen per se stimmigen Look über die Maßen zu verändern, ist wie die schlechte Restauration eines alten Films, bei dem man übertrieben digital nachschärft oder die Sünde begeht, einen Schwarz-Weiß-Streifen zu kolorieren.Inholt Remedy nicht alles heraus, was die aktuellen Konsole hergeben – nicht nur, weil das Spiel auch noch für die Lastgen-Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Aber die Finnen machen es goldrichtig, indem sie zwar selbstredend die native Auflösung aufs 4K hochschrauben, aber alles so anpassen, dass das Ergebnis stilistisch ein atmosphärische Einheit bildet – obwohl beim direkten Vergleich zunächst auffällt, dass das Remaster allgemein etwas heller ist .Die Charaktere besitzen nun teils sehr deutlich feinere Gesichtszüge und lebensechtere Mimik, obgleich die immer noch vergleichsweise hölzern wirkt. Es wurden nicht nur ein paar mehr Bäume im Wald oder auf der kleinen Insel mit dem Ferienhaus eingepflanzt. Ob Baumkronen, Sträucher am Rand, die Felsen im Wasser oder die Gräsern am Boden: Ihnen allen wurden mehr Details verpasst, ohne dass sie sich dadurch zu auffällig vom Rest abheben. Das gelingt Remedy richtig gut – ähnlich wie Bioware bei der (im Test, Note 9.0 ).Mit der Remastered-Version fallen auch einige grundlegende Schwächen des Originals weg. Allen voran zu nennen sind dabei das häufige Tearing, das Kantenflimmern gerade bei weiter entfernten Objekten und die nicht immer ganz flüssige Performance. Sichtbare Ladeunterbrechungen gab es zwar auch auf 360 keine, sofern man nicht von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Cutscenes sofort auf Knopfdruck zu überspringen. Dank der schnellen SSD geht es auf der Series X aber auch in dem Fall nahtlos weiter – was übrigens nicht klappt, wenn ihr die 360-Version über die Abwärtskompatibilität auf der neuen Microsoft-Konsole spielt.Auch im Effektbereich tut sich etwas, wobei die ohnehin guten Licht- und Schatteneffekte einfach ans höhere Leistungsniveau angepasst wurden. Nicht zuletzt aber dreht Remedy die Bewegungsunschärfe drastisch nach oben. Das hat mir zwar das Erstellen von Screenshots im Kampf besonders schwierig gemacht, sieht in der Bewegung aber natürlich besser aus als vorher. Bei der Beleuchtung ändert sich primär in den Nachtszenen etwas, in erster Linie wirkt das Spiel wie erwähnt heller als das Original und einige Schatten bilden nun nicht mehr so einen betonten Kontrast zum Licht wie vorher. Ingesamt bringt das durchaus kleinere spielerische Vorteile, die Umebungen wirken aber nicht weniger bedrohlich.Diese Entscheidung dürfte damit zu tun haben, dass man Texturschwächen und Co. nun nicht mehr unter dem Mantel er Dunkelheit verbergen muss.Da es sich nur um eine Remastered-Version und nicht um ein Remake handelt, ergeben sich in der Neuauflage von Alan Wake inhaltlich und spielerisch keine Änderungen zum 360-Original – abgesehen vom Product Placement wie beispielsweise den Energizer-Batterien oder den ehemaligen Download-Erweiterungen, die nun direkt integriert wurden. Die Story und der Missionsverlauf bleiben also identisch und auch die Manuskriptseiten, Thermoskannen und sonstige Sammelobjekte sind an den selben Stellen platziert. Auch die Sprachausgabe wurde eins zu eins übernommen – wobei die deutsche Vertonung unter einigen unpassenden Sprechern leidet.Die Kämpfe mit Taschenlampe, Knarren oder Leuchtfackeln funktionieren genauso, beim Nachschub an Batterien und Munition kann ich auf den Schwierigkeitsgraden keine Unterschiede feststellen. Die drei Stufen heißen nun übrigens etwas anders, sollten aber die Herausforderung nicht verändern. In dem Zusammenhang wundert es mich wie gehabt, dass Remedy auf solche Optionen im vor zwei Jahren veröffentlichtenverzichtet hat. Denn so gut ausbalancierte Schwierigkeitsstufen wie in Alan Wake gibt es bis heute eher selten.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer , Hagen Gehritz (GamersGlobal)