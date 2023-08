GC23: Alan Wake 2 angeschaut, 45 Minuten “Dark-Place”-Gameplay + Sam-Lake-Trophäe

PC Xbox X PS5

Über den Part von FBI-Agentin Saga Anderson, die zweite Hauptfigur aus Alan Wake 2, hatte Entwickler Remedy bereits einige Details verraten. Der “Dark Place” allerdings, an dem sich der namensgebende Autor seit nunmehr 13 Jahren befindet, ließ praktisch nur Raum für Spekulationen. Auf der Gamescom 2023 hat sich das geändert. Denn in einem uralten, aber gleichzeitig hochmodernen Kino in Köln Deutz zeigte das finnische Studio mehr als 40 Minuten Gameplay mit Alan Wake, das eines klar macht: es ändert sich vieles im Vergleich zum Vorgänger, aber zu einem Survival-Actionspiel wie Resident Evil entwickelt sich die Reihe mit der im Oktober erscheinenden Fortsetzung nicht.

Die Präsentation beginnt allerdings nicht mit dem eigentlichen Gameplay, sondern mit einem Auftritt von Alan Wake in der Late-Night-Talkshow von “Mr. Door”, verkörpert von David Hairwood. Das sieht (fast) aus wie ein Live-Action-Trailer, es handelt sich allerdings um hochwertig digitalisierte Schauspieler, alles live gerendert in der Engine. Door thematisiert das Alan Wakes Nachfolgeroman zu “Departure”, der den Titel “Initiation” trägt. “Dieses Buch habe ich nicht geschrieben,” behauptet Wake. Door konfrontiert ihn damit, dass das exakt dem Inhalt seines Buches entspricht. Ein Autor schreibt ein Buch, das aber sein böses Ich geschrieben hat, und kann sich selbst nicht mehr daran erinnern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das ist einfach nur genial, auch in der Art, wie die Show abläuft.

Die Rede ist auch von einem gewissen Alex Casey, einem New Yorker Cop, gespielt von Remedy-Autor Sam Lake, wenn auch leider nicht mit dessen eigener Stimme inklusive des sympathischen finnischen Akzents vertont. Door mutmaßt schließlich gar, dass er und alle anderen gerade Teil des Romans sind, und sie alle nur existieren, weil sie im Buch auftauchen. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon!



Das gilt aber auch fürs Gameplay, obgleich ich mir nicht in allen Aspekten sicher bin, wie gut das in der Praxis funktioniert. Alan Wake startet in der Mission “Casey”, die ziemlich am Anfang des Spiels stattfindet, auf den Straßen von Manhattan. Äußerst ansehnlich fegt der Wind Laub und Zeitungsreste über den Boden, es ist düster, die Straßen wie ausgestorben und doch haben wir das Gefühl, dass da noch jemand anders ist. Eines der Münztelefone klingelt, und eine mysteriöse Stimme, spekuliert mal selbst darüber, ob es jemand ist, den ihr kennt meldet sich und gibt Alan seinen ersten Auftrag. Kurze Zeit später machen wir auch Bekanntschaft mit Alex Casey, der dann Sekunden später als erschossene Tatortleiche am Boden liegt, aber dennoch in der Lage ist, uns eine letzte Botschaft zu vermitteln.

Irgendwie sollen wir die Caldera Station erreichen, die in dieser “Dark Place”-Version von New York dummerweise nicht zugänglich ist. Aber dafür hat Alan ja die sogenannte Angel Lamp. Mit diesem Teil kann er an bestimmten Stellen das Licht in der Umgebung sozusagen absaugen und an anderer Stelle einsetzen, wobei ein zusätzliches, rundes HUD-Symbol in der unteren Bildmitte inklusive Richtungspfeil anzeigt, wo Licht zu holen und auch, wo man es einsetzen kann. So saugen Alan es etwa an einem Polizeiauto oder auch von einer bestimmten Laterne ab. Dann setzt er es in einer Laterne vor der Eingangstreppe zur Hochbahn ein, woraufhin eine Blockade verschwindet. An anderer Stelle ist das vielleicht auch mal Wasser in einer U-Bahnstation, das Alan sonst nicht durchqueren kann.

Es gibt aber noch mehr Mittel, die Umgebung zu verändern. Der Ansatz von Alan Wake 2 ist nämlich der, dass sich der Autor versucht, selbst aus seiner scheinbar ausweglosen Lage herauszuschreiben. So sammelt ihr in der Umgebung zumeist über sogenannte Echos zusätzliche Informationen über einen Mörderkult oder den Mordfall an einer FBI-Agentin. Ihr könnt dann, während ihr im Level steht, den Schauplatz entsprechend umschreiben und damit stark verändern. Das führt zu neuen Informationen und legt Durchgänge frei, die auch mit der Angel Lamp nicht einfach so zu öffnen sind. Ob dieses System und der Einsatz der Angel Lamp, das in der voraufgezeichneten, aber bruchlosen Gameplay-Demo auch Spaß macht? In der Art, wie sich die Umgebung nahtlos verändert in jedem Fall. Aber man wird wohl ein bisschen rumexperimentieren müssen, bis man die richtige Lösung gefunden hat. Die einzig richtige Lösung soll es auch tatsächlich immer geben, Aber die anderen “Zweige” auszuprobieren, soll sich dennoch lohnen und bisweilen auch zu Boni führen. Und sei es nur, um Zugang zu einer der kruden TV- oder Radio-Shows zu erhalten, von denen Sam Lake verspricht, dass die Universen von Alan Wake und Control im Zweifel noch ein bisschen stärker verschmelzen werden und nennt etwa das Ocean View Hotel. Alles davon abrufen könnt ihr in Alans Büro in der Hütte am See aus dem ersten Teil, wo sich auch auch das Plot-Board mit den entsprechenden Alternativen der einzelnen Umgebungen befindet.

Was das übrige Gameplay betrifft, das hat sich auch verändert, erinnert aber immer noch relativ stark an Teil 1. Ihr müsst also mit der Taschenlampe immer wieder mal das “Dunkle” von Umgebungsobjekten oder schattenhaften Figuren entfernen, um etwa letztere überhaupt angreifbar oder verwundbarer zu machen, und dann mit der Wumme draufhalten und deren (bislang) reinen Nahkampfattacken durch Wegdrücken auszuweichen. Es wirkt in dieser frühen Spielszene aber definitiv so, dass die Kämpfe etwas stärker in den Hintergrund rücken, zumal nicht jeder Schatten ein Gegner ist. Manche davon sind ungefährlich, und ihr könnt einfach an ihnen vorbeilaufen. Ich vermute aber mal, dass es wechselt, welche Schatten wirklich attackieren und welche nicht, ich also nicht im zweiten Durchgang schon weiß, welche davon mich angreifen werden und welche nicht.

Aber die Kombination und der Wechsel zwischen Alan und der weiblichen Protagonistin Saga ist spannend, zumal Remedy weiterhin keine absolut eindeutige Details dazu nennt. Man wird wohl an bestimmten Punkten wechseln müssen, in speziellen der sogenannten “Pausenräume” (hallo, Hausmeister aus Control?) diesen Wechsel auch parallel vornehmen können. Klar ist, dass die beiden, also Alan aus seiner dunklen Zone und Saga aus der echten Welt, zusammenarbeiten müssen und auch einen kosmischen Draht mit mehr oder direkter Kommunikation zueinander haben.

Kurzum: Alan Wake 2 sieht toll aus, hat noch mehr von dieser speziellen, düsteren Remedy-Atmosphäre und scheint auch spielerisch weit mehr als nur Balleraction zu bieten. Ich für meinen Teil bin scharf drauf, nach der Gamescom-Präse mit Abstand mein Most-Wanted-Spiel des Jahres!