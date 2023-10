Alan Wake 2: Technik-Check zu Path Tracing und Ray Reconstruction

Teaser Hagen hat mit Alan Wake und Saga Anders auf dem PC Licht ins Dunkel gebracht und dabei ganz genau hingesehen.

Grafik: Nvidia GeForce RTX 4090

CPU: AMD Ryzen 9 7950X, 16x 4.50Ghz

Mainboard: Gigabyte Aorus Elite X, AMD X670

RAM: 64 GB DDR5-5200 CL40 Corsair Dominator

Festplatte: 2 TB NVMe WD Black SN770

Wasserkühlung von EK-Quantum mit EK-CryoFuel Acid Green

mit Gehäuse: Corsair 5000 D Airflow

Lüfter: 10 x Light Loop LL 120 RGB

Remedy Entertainment gehörte beischon zu den Vorreitern in puncto Ray Tracing in Spielen. Auch in ihrem neuesten Werkgehen die Finnen auf dem PC in die Vollen und bieten Path Tracing (zum Report ), das man bisher nur als technische Vorschau aus Cyberpunk 2077 kannte und noch dazu das RTX-Feature Ray Reconstruction, das ebenfalls bisher nur in Cyberpunk 2077 zum Einsatz kam . Nachdem Benjamin im Test die PS5-Fassung spielte, hat sich Hagen nun also die PC-Version genau angesehen.Das sind die Spezifikationen unseres MIFCOM-Testrechners:Viel Spaß beim Ansehen!