Sam Lake: Videospiele sollten Fragen stellen, nicht beantworten

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sam Lake, Autor von Alan Wake 2 und Creative Director bei Remedy Entertainment, hat der Washington Post ​​ein Interview über seine Art, Spiele und Geschichten zu entwerfen, gegeben. Ihm sei es wichtiger, dass seine Spiele Fragen stellten als diese zu beantworten: "Wir sollten niemals in eine Situation gelangen, in der alles enthüllt ist, in der es endgültige, wahre und eindeutige Antworten gibt".

Wichtiger sei es Lake, eine Art Karte zu erstellen, die den Spielern die Möglichkeit einräumt, sich eigene Theorien zu überlegen und denen nachzugehen. Denn sobald man klare Antworten bekomme, sei man als Spieler längst nicht mehr so engagiert und interessiert. Es liege dabei in der Natur des Menschen, Antworten zu finden und Regeln hinter allem zu definieren. Er sehe aber die Aufgabe der Kunst darin, dieses Schema aufzubrechen.

Dass diese Philosophie ein Publikum findet, zeigen einerseits die Erfolge der bisherigen Titel von Remedy, andererseits aber auch die Preise für "best narrative", "best game direction" sowie "best art direction", die er jüngst für Alan Wake 2 im Rahmen der Game Awards 2023 entgegennehmen durfte.

Folgend gibt es noch Musik von den Old Gods Of Asgard: