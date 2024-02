Alan Wake 2 stellt neuen Rekord für Entwickler Remedy auf

Schneller Schreiberling

Wie Remedy bekannt gab, hat die ungewöhnliche Fortsetzung Alan Wake 2 (im Test/ im Kritikertrio-Podcast) in einer Hinsicht alle bisherigen Spiele aus demselben Haus hinter sich gelassen: Es ist mit 1,3 Millionen verkauften Spielen seit dem Release im Oktober 2023 der sich am schnellsten verkaufende Titel des finnischen Studios.

Der letzte Remedy-Hit vor Alan Wake 2 war Control (im Test), das sich seit Release im August 2019 (wobei zwischendurch eine Ultimate Edition inklusive DLCs und Nextgen-Konsolenversion folgte) über 4 Millionen mal verkaufte. Vergleiche man die ersten vier Monate beider Titel, seien von Alan Wake 2 in diesem Zeitraum aber 50 Prozent mehr Exemplare in die Einkaufskörbe der Kunden gewandert. Richte man den Blick nur auf digitale Editionen, erzielte Alan Wake 2 in derselben Zeit das Dreifache an Verkäufen im Vergleich zu Control – Alan Wake 2 ist indes auch nur digital erhältlich, eine physische Edition wurde nicht produziert.

Laut Remedy-CEO Tero Virtala hat das Spiel bereits "einen signifikanten Teil der Entwicklungs- und Marketingkosten wieder eingespielt". Das bedeutet allerdings auch, dass Remedy erst noch in die Sphären vorstoßen muss, in denen Alan Wake 2 tatsächlich Geld einspielt. "Ein tolles Spiel kann exzellente Verkäufe im Long Tail erzielen" heißt es weiter und von Alan Wake 2 erwartet Remedy eben jene starken Absatzzahlen auf lange Sicht.

Weiterhin seien laut Virtala durch den Release Kapazitäten freigeworden, wodurch die Entwicklung von Control 2, dem Remake Max Payne 1&2 sowie dem Projekt Condor schneller vorangehe. Daneben arbeitet noch ein Team an einem kooperativen Shooter mit Codenamen Kestrel für Publisher Tencent. Darüber hinaus werden dieses Jahr aber auch noch zwei DLC-Inhalte für Alan Wake 2 erscheinen.