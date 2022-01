Teaser Mit dem ganzen Chaos-Götter-Kram konnte mich Warhammer schon immer jagen, weswegen meine Vorfreude auf Teil 3 nicht klein, aber auch nicht exorbitant war. Doch zum Glück hat es auch für mich genug!

In meiner letztjährigen Preview zu im Frühsommer konnte ich euch bereits eine der fünf Story-Schlachten im Spiel zeigen, das sind mehrstufige "Survival Battles", die sogar ein klein wenig Instant-Truppenrekrutierung und "Basisbau" bieten – wer die große Schlacht von mir als Kislev-Eiskönigin gegen den Chaosgott Khorne noch nicht kennt, möge sich gerne Text oder Video ansehen. Aber wie ich schon damals greinte: Von der Kampagne gab es rein nichts zu sehen und auch von Creative Assembly nur verdruckste Andeutungen. Dabei ist für mich die Weltkarten und alles, was darauf stattfindet, die wichtigere Hälfte eines jeden Total-War-Spiels, vor den eigentlichen Schlachten.Das war bei einem Preview-Termin letzten Donnerstag nun anders: Nach einer Online-Meeting-Präsentation wurde mit Mini-Update das bereits gigabyteweise auf die Festplatte geschaufelte Programm freigeschaltet, und ich konnte zwei spielbare Parteien je 50 Runden lang (das ist sehr viel) anspielen. Zum einen die zweite menschliche Fraktion, das China nachempfundene Großkaiserreich Cathay (die erste ist das schon erwähne Kislev, das doch sehr an Russland erinnert, wie ja diverse Warhammer-Fraktionen an irdische Vorbilder erinnern). Und zum anderen die am heutigen Tage angekündigte Fraktion des Dämonenprinzen und Götter-Töters. Das ist ein ehemaliger Champion von Kislev, der den Bärengott Ursun tötete und dadurch zum Chaosfürsten wurde.Damit balgen sich acht spielbare Fraktionen um den (gar nicht toten) Bärengott, jede mit ihrer eigenen Agenda: Die Sturmdrachin von Cathay erhofft sich von ihm Auskunft über den Verbleib einer ihrer Schwestern, der Dämonenprinz will beenden, was er begonnen hat, Kislev möchte seine Gottheit zurück, und so weiter. Zu Kislev, Kathay und dem Dämonenprinzen gesellen sich die vier Chaos-Fraktionen, die jeweils einem der Götter Khorne, Slaneesh, Tzeentch und Jörgel, äh, Nurgle huldigen. Als Vorbesteller-Bonus gibt es noch die verfressenen Riesen namens Oger.All diese Fraktionen seht ihr in meiner Viertelstunde zumindest kurz, spielbar waren aber nur die Dämonenprinz-Fraktion sowie Cathay, die beide mit ganz ungewöhnlichen Fraktions-Spezialmechaniken ausgestattet sind. Diese stelle ich euch ausführlich vor, nehme aber auch auf Verbesserungen in der Diplomatie Bezug