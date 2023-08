Xbox Series X: Schutzhülle im Starfield-Design angekündigt

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Xbox Series X ab 499,00 € bei Amazon.de kaufen.

Die PS5 hat Sideplates, die Xbox 360 hatte Faceplates und die Xbox Series X bekommt nun auch individuelle Schutzhüllen. Die erste widmet sich Starfield, erscheint am 18. Oktober und kostet direkt bei Microsoft 50 Euro. Am 10. November erscheint eine weitere Hülle in einem bläulichen Camouflage-Look, genannt Mineral Camo für 45 Euro. Zu beiden Designs gibt es passende Controller.

Jede Xbox-Konsolenhülle besteht aus festen Komponenten und technischen Textilien.

Die Innenseite der Schutzhüllen besteht aus weichem, gedrucktem Silikonmaterial. Die Hüllen werden mit einem Klettverschluss befestigt.