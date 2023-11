Black Friday: Microsoft verkauft Xbox Series X für 399 Euro

Xbox X

Vor vier Jahren kündigte Microsoft bei der Game-Awards-Show von Geoff Keighley die Xbox Series X an. Ein Jahr später erschien die Konsole zum Preis von 499 Euro. Im Juni dieses Jahres beschloss Microsoft den Preis der Konsole auf 550 Euro zu erhöhen. Das Gerät verfügt über eine 1 Terabyte große SSD und überzeugt vor allem mit seiner geringen Betriebslautstärke. In puncto Grafikleistung ist die Konsole der Playstation 5 von Sony ebenbürtig, die aktuell bei diversen Händlern für 429 Euro im Angebot verkauft wird. Geleakte Dokumente zeigten kürzlich eine Xbox Series X ohne optisches Laufwerk und 2-Terabyte-SSD, die aber laut den geleakten Dokumenten erst Ende 2024 erscheinen soll.

Aktuell verkauft Microsoft die Konsole zum Preis von 399 Euro auf der eigenen Website. Bei Media Markt und Saturn gibt es die Xbox Series X sogar im Bundle mit Diablo 4 (Test auf GG) oder der Forza Horizon 5 Premium Edition (Test auf GG) zum selben Preis, aber diese Bundles sind zumindest online aktuell nicht mehr lieferbar. Die leistungsschwächere Xbox Series S mit 512-Gigabyte-SSD verkauft Microsoft aktuell für 229 Euro statt 299 Euro. Bei Media Markt, Saturn und Amazon spart ihr noch mal sieben Euro und zahlt nur 222 Euro für Microsofts kleine Xbox.

Microsoft hat derzeit mit schwachen Verkaufszahlen seiner Konsolen in Europa zu kämpfen. So berichtet GamesIndustry.biz, dass sich die Xbox-Konsolen im Oktober 2023 52 Prozent schlechter als im Oktober des Vorjahres verkauft hätten. Die Verkaufszahlen für die Playstation 5 liegen hingegen 143 Prozent über denen des Vorjahres. Nintendo musste bei der Switch einen Rückgang von 20 Prozent hinnehmen, allerdings ist die Konsole schon seit 2017 auf dem Markt und in den letzten Monaten haben sich Gerüchte um einen Nachfolger verdichtet.