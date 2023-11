Xbox wird ab diesem Monat unlizenzierte Eingabegeräte blockieren

Xbox X

Microsoft hat entschieden, den breiten Markt mit unlizenzierten Xbox-Eingabegeräten abzuschaffen. Xbox-Konsolen werden schon ab diesem Monat eine Fehlermeldung anzeigen, wenn sie ein solches Gerät entdecken und ab dem 12. November das entsprechende Gerät blockieren. Der Fehler lautet "0x82d60002", er soll euch schon ab jetzt angezeigt werden können. Unter die nun blockierten Geräte fallen auch die recht verbreiteten Adapter von Brook, mit denen Gamepads der Playstation 5 mit Xbox-Konsolen benutzt werden konnten, sowie Maus-Gamepad-Emulatoren und Custom-Fighting- und Arcade-Sticks.

Microsoft sagte dazu gegenüber Windows Central:

Die Eingabegeräte von Microsoft und lizenzierten Partnern folgen höchsten Standards bei Leistung und Sicherheit. Unautorisierte Eingabegeräte können das Spielerlebnis auf Xbox-Konsolen (Xbox One, Xbox Series X/S) kompromittieren. Spieler können ein Pop-Up mit einer Warnung erhalten, dass ihr Eingabegerät nicht autorisiert ist. Schließlich wird das unautorisierte Gerät geblockt werden, um das Spielerlebnis der Konsole zu erhalten. Um eine volle Liste von autorisierten Eingabegeräten zu sehen, besucht bitte www.xbox.com/accessories, unsere Supportseiten hier und hier, und unsere Designed for Xbox Partner Hardware-Seite hier.

Das Vorgehen Microsofts erinnert an Hardware-Firmen wie Apple, bei denen offizielle Ersatzprodukte über spezielle Chips markiert werden und solche ohne dann geblockt werden können. Es würde die Xbox-Konsolen wieder mehr zu einem geschlossenen System machen, interessanterweise in einer Zeit, in der durch das Steam Deck eine offene PC-basierte Konsolenalternative existiert. Andererseits soll Quellen von Windows Central zufolge gleichzeitig das offizielle Partnerprogramm erweitert werden, wodurch dann auch kabellose Controller von Drittherstellern gebaut werden können. Das würde aber die bereits existierenden unlizenzierten verkabelten Gamepads nicht vor der Müllhalde bewahren.