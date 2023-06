Like A Dragon-Studio Ryu Ga Gotoku kündigt Summit Summer 2023 an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ryu Ga Gotoku, das zu SEGA gehörende Studio hinter der Like a Dragon-Serie, hat für den 15. Juni um 5 Uhr morgens deutscher Zeit ihren Summit Summer 2023 angekündigt. Über Details darüber, was zu sehen sein wird, schweigt sich das Studio derzeit allerdings noch aus. Die Frühaufsteher unter euch können sich im unten eingebundenen YouTube-Stream also überraschen lassen.

Die Like A Dragon-Serie, außerhalb Japans lange Zeit als "Yakuza" vermarktet, ist für ihren besonderen japanischen Humor bekannt. Ursprünglich ein Prügel-Action-Spiel mit Yakuza-Crime-Drama-Setting, setzt sie seit ihrem siebten Teil Yakuza - Like a Dragon (zum Test) auf JRPG-Rundenkämpfe.

Mit Like a Dragon 8 wurde bereits der nächste Teil der Hauptreihe für 2024 angekündigt. Noch dieses Jahr soll Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name erscheinen, welches mit Kiryus Erlebnissen nach seinem letzten Hauptauftritt in Yakuza 6 - The Song of Life (zum Angespielt-Artikel) eine Story-Brücke zu Like a Dragon 8 schlagen soll.

Mit der Judgment-Reihe hat Ryu Ga Gotoku weitere Ableger im erweiterten Like a Dragon-Kosmos etabliert, welche weiterhin auf Prügel-Action setzen. Dort spielt man aber keinen Yakuza, sondern einen ehemaligen Anwalt, welcher als Privatdetektiv Fälle löst. Auf GamersGlobal könnt ihr aktuell das Letsplay von Hagen zu Like a Dragon - Ishin! verfolgen, einem weiteren Spin-off, welches im historischen Japan spielt.