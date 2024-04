Like a Dragon: Nächstes Spiel von Ryu ga Gotoku Studio wird nicht Kiwami 3

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Bild zeigt Yakuza 3 Remastered, nicht etwa links die Erwartungen der Fans und rechts RGGS

Der für die Like a Dragon-Reihe (ehemals Yakuza) bekannte Entwickler Ryu ga Gotoku Studio thematisierte kürzlich in einem Stream auf dem eigenen Youtube-Kanal die Arbeit am nächsten Projekt des Teams.

Das Video ist auf japanisch und bietet keine Untertitel, doch nach Angaben von VideoGamesChronicle erklärte Studiochef Masayoshi Yokoyama im Stream, dass das Casting für das nächste Spiel von Ryu ga Gotoku Studio bald beginne. Dabei nahm Yokoyama auch Bezug auf Gerüchte, laut denen Kiwami 3 in Arbeit sei – bei Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 handelte es sich um grafisch wie spielerisch neu gestaltete Remakes der ersten beiden Serienteile. Daneben erschienen für die PS4 Remaster-Fassungen der Hauptserienteile 3 bis 5.

Yokoyama unterstrich, dass momentan kein Kiwami 3 in Entwicklung sei und es sich beim nächsten Projekt zudem um keine weitere Neuauflage handele, wie beispielsweise das 2023 veröffentlichte Like a Dragon - Ishin! (im Letsplay). Allerdings setzte Yokoyama nach, er sei sich recht sicher, dass Ryu ga Gotoku Studio irgendwann in der Zukunft Kiwami 3 machen werde.