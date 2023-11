Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name Test+

Teaser In Gaiden geht es traditionell zu: Kazuma Kiryu als wiederkehrender Held schlägt Action-Kämpfe in Echtzeit. Doch der Titel setzt auch eigene Akzente.

Yakuza 6 - Song of Life sollte zunächst das letzte Abenteuer des langgedienten Helden Kazuma Kiryu sein. Doch schon in Assassin's Creed Mirage: Das Spin-off Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name geht den Weg der Hauptreihe hin zu Rundenkämpfen nicht mit, sondern kommt ganz traditionell daher: Es gibt also wieder Action-Keilereien in Echtzeit wie früher (und wie in der Auskopplung Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalsollte zunächst das letzte Abenteuer des langgedienten Helden Kazuma Kiryu sein. Doch schon in Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5 ) konnte er doch nicht ganz die Füße stillhalten und nun macht das Ryu ga Gotoku Studio etwas ähnliches, wie jüngst Ubisoft mit: Das Spin-offgeht den Weg der Hauptreihe hin zu Rundenkämpfen nicht mit, sondern kommt ganz traditionell daher: Es gibt also wieder Action-Keilereien in Echtzeit wie früher (und wie in der Auskopplung Judgement ).



Die Story setzt indes nach dem Ende vom sechsten Teil der Hauptreihe an, läuft parallel zu den Ereignissen von Like a Dragon - Yakuza ab und schlägt schließlich die Brücke zum nächsten Hauptteil Like a Dragon - Infinite Wealth, der im Januar 2024 erscheinen wird (zu Infinite Wealth ist übrigens Teil von Like a Dragon Gaiden). Das heißt: Kazuma hat seinen Tod vorgetäuscht und muss unter falschem Namen als Agent Aufträge für die mysteriöse Daidoji-Fraktion erfüllen, die im Gegenzug Gelder für sein Waisenhaus beschafft. Warum diese Auskopplung in meinen Augen vor allem einen bestimmten Teil der Fanbasis anspricht, verrät dieser Test. Im Zuge der Geschichte macht Kazuma einen Abstecher nach Yokohama, erkundet vor allem die Straßen von Osaka bei Tag und bei Nacht sowie ein geheimes Kasino-Schloss.

Kurz, aber nicht bündig Alles beginnt mit einem Routine-Auftrag, der natürlich bald außer Kontrolle gerät. Teile der japanischen Unterwelt halten die Nachricht vom Ableben Kazumas für verfrüht und so muss der Held nach Osaka reisen, um sicher zu gehen, dass sein Geheimnis gewahrt bleibt, da sonst das Leben der Waisenkinder in Gefahr ist. Bald findet er sich zwischen den Fronten wieder: Mehrere Fraktionen wollen ihn für sich gewinnen und gegen die anderen aufhetzen. Doppeltes Spiel und Verrat bleiben nicht aus und geben der Handlung an einigen Stellen oberflächliches Agenten-Story-Flair.

Mit Druck auf R2 aktiviert ihr den Kiwami-Modus, in dem Kazuma noch schneller und stärker ist. In dem Zustand, der eure Heat-Leiste aufzehrt, werden auch die Gadgets verstärkt. Im Bild hat "Das Glühwürmchen" (eine als Zigarette getarnte Bombe) so mehr Wumms. Viel Feind, viel Ehr' Die Hauptgeschichte fällt im Spin-off kürzer aus und dürfte euch weniger als 20 Stunden beschäftigen. Dennoch ist auch hier der Anfang typisch gemächlich. Später tritt die ohnehin schon nicht allzu spannend startende Geschichte zudem hin und wieder auf die Bremse, um Nebenaktivitäten einzuführen. Doch für die dramatischen Szenen wird nicht an den Cutscenes (Overacting inklusive) gespart, ebensowenig mangelt es an lässig inszenierten Zwischensequenzen zur Auflockerung in den linearen Dungeons oder vor Bossfights.

Noch mehr Zeit als im Abenteuer von Ichiban oder in Like a Dragon - Ishin! verbringt ihr mit Prügel-Action. Eine erste Neuerung: Ihr könnt einen Konter von besonders starken Bossangriffen auslösen, wenn ihr im richtigen Moment die Tastenkombination eingebt, die sonst einen Ausweichschritt auslösen würde.



Grundlegend greift ihr auf zwei Kampfstile zurück. Der Yakuza-Stil eignet sich mit seinen aufgeladenen Schlägen besonders für Duelle. Mit dem Agenten-Stil aktiviert ihr vier (in den ersten zwei Kapiteln freigeschaltete) Gadgets durch Halten der Face-Buttons: Aggressive Drohnen (Dreieck), Zigaretten-Bomben (Viereck), Raketenschuhe (Kreuz) oder Draht (Kreis), mit dem ihr Widersacher oder Gegenstände schleudert. Damit eignet sich das Agenten-Moveset hervorragend gegen Gegnermassen. Und das ist die erste Besonderheit von Gaiden: Ihr kämpft gegen eine deutlich höhere Zahl an Feinden gleichzeitig, als in Kazumas früheren Abenteuern. Die andere Besonderheit ist, dass durch auch das Tempo nochmal angezogen hat. Wenn bei Zufallskämpfen auf den Straßen von Osaka nicht gerade ein Dutzend Kerle auf einmal nach Schlägen bettelt, küssen alle Widersacher schonmal in weniger als zehn Sekunden den Asphalt. Bei der Masse an Gegnern fällt aber auch umso störender auf, wie leer am Ende trotzdem die Umgebung ist, weil die Besiegten sich sehr schnell in Luft auflösen.



Der in rote Lederkluft gekleidete Tollenträger mit dem Kampfnamen "Hammermann" ist der erste, der euer Mannschaft beitritt. Besonders seine Job-Aktion, ein Wurf, macht ihn effektiv. Doch er steckt auf niedrigem Level nicht viel ein. Schon früher gehörte ein Untergrund-Kampfturnier zu den Standards der Reihe: In Gaiden ist es eine Hauptattraktion. Die Story findet mehrfach Vorwände, damit ihr im sogenannten Kolosseum in den Ring steigt und im optionalen Bereich warten dort viele Gefechte mit riesigen Preisgeldern. Neben Einzel- und Gruppenkeilereien stechen die Team-Kämpfe heraus. Die bestreitet ihr mit einer Mannschaft aus Kampfkünstlern, die mit euch in die Schlacht zieht. Durch Siege steigen sie im Level, in der Kämpfer-Lounge stärkt ihr zudem mit Geschenken die Bindung zu eurer Truppe. Nicht zuletzt könnt ihr – optional – jeden aus eurem Team im Kolosseum selbst spielen. Das Moveset ist im Vergleich zu dem von Kazuma deutlich reduziert, aber jeder Kämpfer-Typ hat eigene Besonderheiten, das erfordert auch durchaus mehr Taktik als mit dem übermächtigen Protagonisten. Auch auf dieser Ebene bringt das Kolosseum etwas Abwechslung in die Kämpfe. Schade ist, dass bekannte Gesichter wie Goro Majima nur via DLC im Kolosseum angeheuert werden können und somit wie eher ein Fremdkörper wirken.

Osaka, Stadt des Füllmaterials

Der Auftakt der Kampagne ist noch recht monoton mit seiner Abfolge von Cutscene, Kampf, zwei Schritte gehen, noch ein Cutscene, um dann noch mehr Backenfutter verteilen. Trotz dem grundlegenden Spaß an den Kämpfen ist da auch noch das Moveset im Vergleich zum späteren Spielverlauf eingeschränkt. Entsprechend froh war ich, als mir im zweiten Kapitel (nach rund zwei Stunden) endlich Osaka als Spielwiese offen stand. Große Überraschungen bleiben hier aus, aber ihr findet alles, was ihr aus der Reihe kennt und liebt: Von Karoke über Sega Retro-Titel, allerlei Glücksspiele bis hin zu Pocket Circuit ist alles dabei.



Etwas anders sieht es bei den Nebenaufgaben aus. Ihr arbeitet in der Story und bei allen optionalen Aufträgen mit der Fixerin Akame zusammen. Eure Karte quillt über vor Ausrufezeichen, doch das sind stets triviale Fleißaufgaben. Wenn ihr in Convience-Stores das ganze Sortiment einmal in eure Taschen schaufelt, könnt ihr direkt einen guten Teil der “Bring mir Gegenstand X”-Bitten abhaken. Daneben müsst ihr natürlich manchmal kämpfen oder ihr holt Objekte in großer Höhe direkt neben dem Auftraggeber per Knopfdruck mit eurem Draht herunter. Bestimmte Wahrzeichen zu finden und abzulichten ist da schon das Anspruchsvollste im Sortiment. Die Text-Beschreibung dieser Aufgaben bieten teils den schrägen Humor der Reihe, aber viel Charme versprüht das nicht in diesem runtergedampften Format.



Die Aufgaben bringen euch neben Geld Akame-Punkte. Im angenehm entschlackten Fortschrittssystem investiert ihr diese Punkte und Geld, um Kazumas Werte und Gadgets zu verbessern, und um neue Moves freizuschalten. Mit den Punkten erhöht sich aber auch die Stufe von Akames Netzwerk. Dadurch spinnt sich ihre Nebengeschichte weiter und vor allem schaltet ihr in ihrem Unterschlupf durch die Level-Ups zwei Dutzend sogenannte “Anfragen” frei. Und dahinter verbergen sich zu einem guten Teil dann doch jene Sorte an interessanten und schrägen Nebenquests, wie man sie als Fan der Reihe kennen und lieben gelernt hat. Einige fallen aber kurz aus und dienen vor allem der Rekrutierung von Kämpfern für euer Kolusseum-Team. Allerdings können auch die herrlich schräg sein, etwa wenn ihr den tyrannischen (uralten) Chef eines potentiellen Rekruten vermöbelt, der ihn im Convenience Store durch einen pausenlosen Marathon an Schichten fertig macht.



Anzeige Meinung: Hagen Gehritz Die Kämpfe sind das A und O in Like a Dragon Gaiden und da macht das Spin-off viel richtig. Der neue Agenten-Kampfstil mit seinen Gadgets, das allgemein flotte Tempo und der Fokus auf Massenkeilereien setzen eigene Akzente. Das wird abgerundet durch die Heat-Action-Animationen, an diesen spekatulären Finishern habe ich immer wieder Freude.

Die Story hat ein paar Höhepunkte, dümpelt aber trotz der kurzen Laufzeit dawzischen oft vor sich hin. Die Akame-Aufgaben wiederum sind das Glutamat von Gaiden, oder das Spielzeitergänzungsmittel. Das stumpfe Abklappern der Ausrufezeichen, um Punkte zu verdienen, nervte mich nur nicht, weil es zumindest nicht lange aufhält. Ich könnte sagen, die zu erledigen wird mit netten Nebenquest belohnt, aber warum muss ich die überhaupt erst freischalten?

Doch trotz dieser Kritikpunkte habe ich Gaiden doch immer länger am Stück gespielt, als ich dachte. Ich konnte mich wie früher bei der Reihe schwer lösen, weil ich doch eben noch Lust auf ein Minispiel hatte oder noch etwas Geld verdienen wollte, um eine neue Heat-Action freizuschalten. Dazu findet sich eben doch der typische Charme der Reihe auch hier: Neben diversen Fanservice-Anspielungen an die Vorgänger, gibt es die bewusst skurillen Szenen und auch die unbewussten Absurditäten: Ich glaube ich kenne kein anderes Spiel, in dem so exzessiv geraucht wird und zumindest ich fand es schräg, dass der Besuch von Hostess-Clubs nun ein Full-Motion-Video-Date auslöst. Unterm Strich ist Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name besonders für die Fans einen Blick wert, die an der Kampfmechanik große Freude haben.