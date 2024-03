Like a Dragon: Entwickler will an hauseigener Dragon Engine festhalten

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Like a Dragon-Reihe setzt traditionell auf die eigens entwickelte Dragon Engine, doch Entwickler Ryu ga Gotoku Studio veröffentlichte letztes Jahr mit Like a Dragon - Ishin! ein (Remake eines) Spin-Off mit der Unreal Engine 4. Nun äußerte sich Yutaka Ita, Technical Director des Studios, zu den technischen Zukunftsplänen der Reihe gegenüber der japanischen Website Type (Übersetzung via VGC).

In den Augen von Ita sollte das Studio auf jeden Fall an der Dragon Engine festhalten, da sie nicht über viele Jahre auf die Funktionen hin optimiert wurde, die für die Reihe wichtig sind, sondern weil durch die Vertrautheit mit dem Grafikgerüst neue Funktionen schnell hinzugefügt werden können, was ein enormer Vorteil sei. Nicht zuletzt sitzen bei einer eigenen Engine die Ansprechpartner im eigenen Büro und nicht bei einem Support-Dienst in einer anderen Ecke der Welt.

Gleichzeitig werden Entwickler bei Ryu ga Gotoku Studio im Umgang mit drei Engines geschult: Dragon, Unreal und Unity. Sollten Trends in der Industrie doch zu sehr in Richtung einer Allround-Engine weisen, sichere man sich so ab. Momentan erlaubt das den Entwicklern aber vor allem, die Stärken der anderen Engines gegenüber der eigenen zu identifizieren. Das habe schon nach Ishin zu konkreten Verbesserungen für den jüngsten Hauptteil Like a Dragon - Infinite Wealth (im Test) geführt. Die Beleuchtungsmöglichkeiten in der Unreal-Engine stachen positiv hervor, gerade der Glanz von Objekten im Tageslicht. Danach gab es Anfragen, ähnliche Effekte für Infinite Wealth in der Dragon-Engine umzusetzen.

Ita ergänzt, dass er deswegen nicht auf den Gedanken "unsere Engine ist die beste" verfällt, sondern gerade er und seine Programmierer immer die Bedrohung durch die Konkurrenz spüren: Andere Engines machen es besser, also müssen sie sich mehr reinhängen.