Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name für 2023 angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Heute dürfte ein Festtag für Liebhaber der Yakuza-Reihe sein. Nachdem auf Sonys State of Play am heutigen Morgen bereits das Remake des, im feudalen Japan angesiedelte Spin-Offs Like a Dragon - Ishin für Februar 2023 angekündigt wurde, folgte auf dem zurzeit stattfindenden RGG Summit die Bekanntgabe des neuen, offiziellen Serienteils Like a Dragon 8 für 2024. Nun haben Publisher Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios mit Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name noch eine weitere Spiele-Ankündigung im Yakuza-Universum draufgesetzt.

In Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name kehrt der Protagonist der ersten Yakuza-Titel, Kazuma Kiryu, zurück - wenn das überhaupt so genannt werden kann. Ist Kiryo doch auch in den beiden, heute bereits angekündigten Titeln vertreten. Das Spiel soll sich um Kiryos Erlebnisse nach seinem letzten Hauptauftritt in Yakuza 6 - The Song of Life (zum Angespielt-Artikel) drehen und somit inhaltlich eine Brücke zum neuen Like a Dragon 8 schlagen. Genauere Details wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben

Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name soll im Laufe des Jahres 2023 für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und die Xbox Series erscheinen.