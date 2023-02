Like a Dragon - Ishin: Macht Hagen zum Samurai (Folge 0 & Crowdfunding)

Historisches Yakuza-Spinoff

Teaser Hagen hat Katana und Revolver schon gepackt. Jetzt fehlt nur noch ihr für einen virtuellen Japan-Trip für die Geschichtsbücher!

Die Like a Dragon-Reihe (jap. Ryu ga Gotoku, hierzulande bisher bekannt als Yakuza) hat sich mit ihrer ganz besonderen Mischung über die Jahre eine treue Fan-Basis geschaffen. Wo sonst gibt es einen Mix aus Crime-Drama-Geschichte, überbordender Action, einer kleinen, aber dichten offenen Welt und nicht zuletzt total verrückten Nebenmissionen, die für Lacher sorgen? Das gilt auch für das neue Like a Dragon - Ishin! Anders als Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5), das auf RPG-Rundenkämpfe umsattelte, setzt das Spin-off Ishin auf die klassische Prügel-Action-Formel.

Was macht Ishin besonders?

Ishin hebt sich durch sein historisches Setting hervor: Ihr erkundet erstmalig die damalige Hauptstadt Kyo (heute Kyoto) und unterwandert in den 1860ern als herrenloser Samurai auf der Suche nach Rache den Shogunats-Schutztrupp Shinsengumi. Ishin machte eine extrem spannende Zeit in der japanischen Geschichte erlebbar: Den Untergang des Shogunats und damit das Ende der Hochzeit der Samurai. Ishin ist also gewissermaßen das Red Dead Redemption von Like a Dragon. Ein anderer Vorteil des Settings: Die Handlung steht für sich, Fans wie Neulinge können also gleichermaßen Spaß mit der Story haben.

Im Laufe der Jahre konntet ihr schon einige Yakuza-Letsplays mit Jörg auf GamersGlobal erleben. Für dieses Letsplay möchte sich nun der gleichermaßen von Geschichte wie von Like a Dragon begeisterte Hagen Katana und Revolver schnappen und mit euch gemeinsam Kyo unsicher machen. Mit der unten eingebundenen Folge 0 mit Überlänge könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen und euch von den Stärken der Reihe und dem außergewöhnlichen Setting in den Bann ziehen lassen.

So funktioniert das Crowdfunding

Wie immer bei GamersGlobal habt ihr es in der Hand, ob das Letsplay auch stattfinden wird. Für alle Unterstützer hat Ramona schicke Medaillen zur Zierde eures Profils gepixelt. Gelingt die Finanzierung, sind die Folgen aber für alle frei zugänglich.

Für die anfängliche Spendenphase muss bis zum 27.2.2023 die erste Staffel mit zehn Folgen finanziert werden. Wird die Summe vorher erreicht, macht sich Hagen direkt an die Aufnahme der Episoden. Die rund halbstündigen Folgen werden dann jeweils Dienstags, Donnerstags und Samstags veröffentlicht. Pro 100 Euro mehr ist eine weitere Folge gesichert. Wie immer gilt: Mit der Aufnahme der letzten Folge einer jeden Staffel muss die nächste voll finanziert sein, damit es mit Volldampf weitergeht, ansonsten wird das Letsplay mit den bis dahin finanzierten Folgen langsam zu seinem Ende finden. Wenn das Letsplay die dritte finanzierte Staffel erreichen würde, ließe sich dieser Anlass sicher gebührend mit einem Live-Event feiern.

Hagen würde sich über eure Unterstützung des Letsplays freuen und ist sich sicher: Bei seinen Abenteuern in Ishin wird das Zuschauen Spaß machen. Ganbatte!