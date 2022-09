Like a Dragon 8: Sega kündigt neuen Teil der Yakuza-Serie für 2024 an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Auf dem derzeit stattfindenden RGG Summit haben Publisher Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios einen neuen Teil ihrer populären Yakuza-Reihe angekündigt. Like a Dragon 8 soll jedoch erst 2024 für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und die Xbox Series erscheinen.

In dem, dem Wortlaut der Ankündigung nach, "bisher größten Yakuza-Spiel" sollen sowohl der Protagonist des letzten Serienteils Yakuza - Like a Dragon (zum Test) Ichiban Kasuga, als auch die Hauptfigur der vorangegangen Spiele Kazuma Kiryu gehören. Über den Plot in dem die beiden Charaktere aufeinandertreffen ist derzeit noch nichts bekannt. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr gleich unter dieser News anschauen.