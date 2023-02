Xbox Game Pass im Februar: Atomic Heart, Mount & Blade 2 - Bannerlord u.m.

Xbox X

Microsoft hat kürzlich die Neuzugänge für den Xbox Game Pass für den Monat Februar bekannt gegeben. So dürfen sich Egoshooter-Freunde zum einem auf den Titel Atomic Heart freuen, der nach langer Entwicklungszeit nun endlich erscheint. Ebenso wird Shadow Warrior 3 von Entwickler Flying Wild Hog in der "Definitive Edition" verfügbar sein.

Mit Mount & Blade 2 - Bannerlord (zur aktuellen GG-Lets-Play-Folge von Jörg Langer) könnt ihr hingegen in einer Mischung aus Strategie und Action-RPG in einer mittelalterlichen Sandbox-Welt euer eigenes Königreich erschaffen und zahlreiche Schlachten schlagen. Definitiv friedlicher angehen dürft ihr eure Aufbau-Vorhaben aber alternativ mit Cities - Skylines, das in einer neuen und speziell für Konsolen angepassten "Remastered"-Version erscheint.

Und die Fans der amerikanischen Sportart Football finden kurz vor dem Start des diesjährigen Super Bowl bereits schon jetzt mit Madden NFL 23 frisches Spielefutter vor.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht aller neuen Titel sortiert nach Verfügbarkeitsdatum:

9. Februar

Madden NFL 23 (Konsole und PC)

(Konsole und PC) SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Konsole und PC)

14. Februar

Mount & Blade 2 - Bannerlord (Konsole und PC)

15. Februar

Cities - Skylines Remastered (Cloud und Xbox Series X|S)

16. Februar

Shadow Warrior 3 - Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

21. Februar

Atomic Heart (Cloud, Konsole und PC)

