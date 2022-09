Humble Choice im September mit Crusader Kings 3 und Just Cause 4

PC

Bei Humble Bundle gibt es auch im September wieder ein neues Humble Choice-Bundle. In diesem Monat sind unter anderem das Globalstrategie-Spiel Crusader Kings 3, der Open-World-Action-Shooter Just Cause 4 in der Complete Edition und der Mountainbike-Fun-Racer Descenders mit dabei. Wie gewöhnlich erhaltet ihr für die Spiele einen Steam-Key.

Nachfolgend alle Spiele dieses Monats im Überblick:

Die Humble Choice Mitgliedschaft ist jederzeit künd- oder pausierbar und kostet 9,99 Euro pro Monat. Im Abo sind außerdem die Humble-Spielekollektion und die Humble Vault enthalten.