"Das Feuer verbrennt das Gift, das Gift verunreinigt das Bier, das Bier löscht das Feuer."

Kampfsystem der Spitzenklasse

Es fehlt dem Spiel nicht an Stats oder interessanten, individuellen Fähigkeitenbäumen.

Kein Rollenspiel ohne Inventar

Der Dieb kann Fallen erkennen und entschärfen, wenn er die Gruppe leitet.

Fazit

Voller Hoffnungen betritt eure Abenteurergruppe indas namensgebende Verlies. Doch schon vom ersten Moment an geht alles schief: Alle Gruppenmitglieder werden quer über den ganzen Level verstreut und euer tapferer Ranger ist auf sich allein gestellt. Zum Glück entdeckt ihr schnell die mit Pfeil und Bogen bewaffnete Elfe, die sich auf der Toilette vor einem Ork versteckt hat. Nach und nach sammelt ihr auch die weiteren Gruppenmitglieder wieder ein: Den goldgierigen und streitlustigen Zwerg, den wilden Barbaren, den von allen ignorierten feigen Dieb, den hungrigen Oger und die einzige Person, die diesen verstehen kann, eine noch nicht ganz fertig ausgebildete Magierin. Mit dieser bunt zusammengewürfelten und stets streitenden Truppe macht ihr euch nun also auf, eine besondere Statuette vom früheren Kerkermeister zu stehlen.Diese Vielfalt sorgt nicht nur für viel (Meta-)Humor in den zahlreichen kurzen Dialogen, sondern auch für viele Möglichkeiten in den Kämpfen. Für diese wird von der Echtzeitbewegung auf ein Rundenkampfsystem umgeschaltet, das anerinnert: Zwar stehen euch pro Charakter nur zwei Aktionspunkte zur Verfügung, die für eine (Kampf-)Aktion und eine Bewegung oder für einen längeren Sprint eingesetzt werden können. Dafür gibt es aber auch hier Fallen und Elementareffekte (Feuer, Gift, Bier), Gelegenheitsangriffe und Bereitschaftsschüsse.Stehen zwei Charaktere nebeneinander und schauen zum selben Gegner, erhöhen sie sich gegenseitig die Trefferchance. Angriffe in die Seite oder gar in den Rücken sorgen für weitere Boni. Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an charakterspezifischen Spezialangriffen und -Fähigkeiten, die ebenso wie die passiven Fähigkeiten und die typischen Charakterwerte nach jedem Levelaufstieg verbessert werden. Auch die KI kann mit der Vielzahl an Entscheidungen ganz passabel umgehen.Selbstverständlich könnt ihr bei euren Streifzügen durch den Dungeon auch magische Waffen und Rüstungen sowie eine Vielzahl an Verbrauchsgegenständen finden oder erwerben. Diese sind auch bitter nötig, denn schon auf "Tavernenspaziergang", dem zweiten von vier Schwierigkeitsstufen, ist das Leben eurer Abenteurer kein Zuckerschlecken (ein Start oder späteres Umschalten auf „Faszinierendes Märchen“ ist keine Schande), zumal es keinen Respawn und damit kein Grinding gibt. Es lohnt sich also, jede mögliche Nebenquest mitzunehmen. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Wege sind dank eines Aufzugs nicht allzu weit und auch der Humor kommt nicht zu kurz.Positiv fällt auch die dezente, aber gelungene musikalische Untermalung auf. Die deutsche Fassung ist solide, enthält aber doch noch ein paar französische Begriffe – zum Glück so selten, dass es nicht wirklich störend wirkt.Humor in Spielen ist oft ein schwierige Sache, da ist auch der Dungeon of Naheulbeuk keine Ausnahme. Im Gegensatz zu der Divinity-Reihe, die sich oft nicht zwischen Humor und Ernst entscheiden konnte, gehen die Entwickler bei Naheulbeuk aber den ganzen Weg und lassen die Gruppenmitglieder unentwegt zanken, untereinander und mit skurrilen NPCs wie dem Hausmeister, der die von euch hinterlassen Leichenberge beseitigen muss. Dadurch hatte ich mehr Spaß als erwartet mit den Dialogen und die an sich nicht besondere Handlung legt mit zahlreichen Ereignissen ein überraschend hohes Tempo vor, das keinen Leerlauf aufkommen lässt.Doch auch wer eigentlich keine Lust auf Humor in seinen Rollenspielen mag, sollte Naheulbeuk eine Chance geben, denn unter der albernen Schale steckt ein richtig harter RPG-Kern, voller Stats, Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten und einem gelungenen und schon auf normaler Schwierigkeit schnell sehr fordernden Rundenkampfsystem.• Rollenspiel mit Rundenkampfsystem für PC• Einzelspieler• Für Fortgeschrittene und Profis• 34,99 Euro bei GOG und Steam• In einem Satz: Humorvolles Taktik-RPG mit gelungenem Kampfsystem.