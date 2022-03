PC

Diesen "Forest Cultist" zerlegt es in seine Einzelteile. Kämpfe gegen mehrere Gegner führen schnell zu einem in blutrot getauchten Bildschirm.

Rasante Shooter-Action (fast) ohne Schnörkel

In den Levels versuchen euch Story-Schnipsel über den Hintergrund eures ungemütlichen Trips aufzuklären. Allerdings macht die Geschichte bislang einen sehr kryptischen Eindruck auf mich.

Atmosphärisches Setting und blutige Angelegenheit

Der Zombie hat einen Zweitkopf dabei, den er sich nach dem ersten Headshot kurzerhand aufsetzt. Also braucht es noch einen weiteren gezielten Schuss, um ihn auszuschalten.

Am Ende jedes Bioms wartet ein mächtiger Boss-Gegner auf euch.

Verschnaufpause

Egoshooter für PC

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 19.99 Euro für die Early-Access-Version bei Steam

In einem Satz: Blutiger und rasanter Retro-Shooter im Comic-Gewand, abseits der Ballerei aber mit wenigen Überraschungen.

Der First-Person-Shooterliefert euch klassische und schnelle Baller-Action in abgedrehter Comicoptik mit jeder Menge Splatter. Derzeit bietet euch der Early-Access-Titel 16 Abschnitte sowie drei Bosskämpfe, jeweils am Ende eines Bioms. Durch die Mehrzahl dieser Levels habe ich mich für diesen Check auf dem leichten Schwierigkeitsgrad geballert.Wenn ihr schon einmal einen Shooter gespielt habt, solltet ihr euch in Forgive me Father schnell heimisch fühlen und gekonnt mit WASD oder den Pfeiltasten durch die Schlauchabschnitte – später öffnen sich die Areale mehr – manövrieren. Dabei schießt ihr alles über den Haufen, was euch vor den Schießprügel läuft. Im Nahkampf greift ihr auf die Machete zurück. Auf ein Zielsystem über Kimme-und-Korn sowie das Nachladen der Waffen müsst ihr in Forgive me Father jedoch verzichten, Klassiker wieundlassen grüßen. Im Spielverlauf erlernt ihr nach und nach verschiedene Skills. Die laden sich durch das Töten der Gegner auf und unterstützen für eine kurze Zeitspanne: Das Kreuz heilt euch, der Reisigbesen betäubt Gegner, das Amulett gewährt Munition und die Bibel macht euch unsterblich.Durch das Erledigen eurer Widersacher sammelt ihr nebenbei Erfahrungspunkte, mit denen ihr euren Charakter verbessert. Beispielsweise vergrößert ihr so euren Munitionsvorrat, verschafft Waffen mehr Durchschlagskraft oder modifiziert sie, so dass sie eine neue Eigenschaft erhält.Forgive me Father ist zudem ein sehr schnelles Spiel und die Bewegungen sind das Gegenteil von realistisch. Gerade Spieler, die durch die Levels rushen profitieren dabei von der "Madness-Mechanik". Diesen Wert baut ihr auf, indem ihr möglichst schnell Kills ansammelt und Alkohol, den ihr in den Levels findet, konsumiert. Je höher eure Madness, desto mehr Schaden verursacht ihr.Das unrealistische Bewegungsverhalten ist nicht das einzige Element der Fantasie in Forgive me Father. Während ihr mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Level sputet, wollen euch eine Vielzahl abgedrehter Feinde an die Lebenspunkte. Das fantasievolle Gegner-Design ist dabei eine der Stärken von Forgive me Father, die grandios überzeichneten Wesen könnten allesamt direkt aus der Hölle oder einem nächtlichen Alptraum stammen. Dank des durchgängigen Comic-Looks ist es auch leichter zu ertragen, dass ihr eure Gegner martialisch niedermacht und in ihre Einzelteile zerlegt: Sie zerspratzen im Feuergefecht, die Machete schnetzelt sie in Kleinteile und anschließend steht ihr in einem blutbesudelten Raum. Die comichaft orchestrierten Gewaltausbrüche sind zwar abstrakt und grotesk überzeichnet. Visuell mutet euch der Titel trotzdem eine Menge blutiger Unappetitlichkeiten zu.Insgesamt ist die Spiel-Grafik durchweg nicht besonders ausgearbeitet, sondern eher funktional und einfach gehalten. Trotzdem ist die Atmosphäre stimmig. Die Areale sind ebenso gruselig und unwirklich wie ihre "Bewohner". Dabei besticht Forgive me Father durch seine schöne Beleuchtung und die kräftige Farbgestaltung. Zur Atmosphäre tragen auch die gelungenen Waffen- und Umgebungsgeräusche sowie der Hardrock-Soundtrack bei, der euch in den (Arena)Kämpfen antreibt.Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf Forgive me Father. Der Titel ist auf schnelles Gameplay ausgelegt, so interpretiere ich zumindest die Madness-Mechanik, allerdings könnt ihr auch bedächtiger vorgehen und euch beim Erkunden der Level Zeit lassen. Leider gibt es dort bis auf sehr wenige und schlecht versteckte Secrets nichts zu entdecken. Auch die kleinen Story-Schnipsel glänzen mit zunehmendem Spielablauf mit Abwesenheit. Was schade ist, denn die kleinen Geschichts-Fetzen lockern den Spielablauf gelungen auf und geben einen Einblick in die Motivation meines Charakters für diesen Höllentrip.Forgive me Father ist zudem kein leichtes Spiel und selbst nach dem Wechsel vom normalen auf den leichten Schwierigkeitsgrad reißt mich der Game-Over-Bildschirm häufig aus dem Blutrausch. Dank des größtenteils fairen Checkpoint-Systems ist das zu verschmerzen. Richtig rund fühlen sich Treffer-Feedback und Steuerung in den chaotischen Arena-Kämpfen und Bossfights jedoch noch nicht an. Zudem hadere ich mit dem Level- und Skill-System. Beide wirken derzeit auf mich eher wie nette, aber nicht kampfentscheidende Anhängsel.Forgive me Father ist derzeit ein sehr straighter Retro-Shooter, der mir einen Ausflug in eine brutale Fantasie-Welt ermöglicht. Das größtenteils stumpfe Geballer wurde mir aber bereits nach wenigen Stunden zu eintönig. Trotzdem blicke ich gespannt und hoffnungsfroh auf den Release der kompletten Fassung mit deutscher Übersetzung, allen Story-Inhalten, einem zweiten spielbaren Charakter, schönerem User-Interface und hoffentlich etwas mehr Abwechslung in den Levels.