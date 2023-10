Crusader Kings 3: Legacy of Persia - neues Flavour-Pack angekündigt

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Legacy of Persia hat Paradox ein neues Flavour-Pack für ihr Grand-Strategy-Mittelalter-RPG Crusader Kings 3 (im Test) angekündigt, das bereits am 9. November erscheinen soll. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News ansehen.

Das Pack dreht sich um das schwächelnde Kalifat der Abbasiden, das um den Erhalt des östlichen Kerns seines Reiches kämpft. Im mittelalterlichen Iran untergraben umstrittene Erbschaften, kulturelle Disharmonie und widrige Umstände eines der größten Reiche des Mittelalters.

Inspiriert von der historischen Anarchie in Samarra, nutzt Legacy of Persia das Ringen-System, um einen neuen Schauplatz und neue Regeln für das iranische Intermezzo zu schaffen - ein Konflikt, der persönliche, kulturelle und religiöse Loyalitäten auf die Probe stellt. Ihr könnt in dieser Wiege der Reiche eure eigene neue Dynastie gründen und die arabische Herrschaft über Persien beenden oder das Kalifat durch die Krise führen und die Macht Bagdads stärken.

Zu den Features von Crusader Kings III: Legacy of Persia gehören:

Das iranische Intermezzo: Das abbasidische Kalifat ist im Niedergang begriffen und die willensstarken iranischen Herrscher streben nach Unabhängigkeit und einer neuen Zukunft für die Region. Werdet ihr ein neues Reich schmieden, das schwächelnde Kalifat zum eigenen Vorteil unterwerfen oder dafür sorgen, dass ein wiedererstarktes Kalifat Ordnung in die Region bringt?

Mehr historisches Flair: Neue Entscheidungen, Interaktionen und Gebäude für Herrscher im persischen Raum sowie spezielle Inhalte, die die Bedeutung der Stammesführung und des Schutzes der Grenzregionen hervorheben.

Veränderungen in der iranischen Kultur: Zu den neuen iranischen Traditionen gehören innovative Hofgelehrte, einzigartige Kriegsherren und mächtige neue Bauwerke, die Reichtum aus unfruchtbarem Land entstehen lassen.

Neue Grafiken und Musik: Die persischen Charaktere erhalten neue Kleidung, die persischen Gebäude ein neues Design und die Benutzeroberfläche kann in diesem Flavor Pack einen „persischeren“ Look erhalten. Außerdem gibt es acht neue Musikstücke, von denen einige zu den Ereignissen passen und andere für die richtige Stimmung sorgen.

Crusader Kings 3: Legacy of Persia Es ist der letzte Teil des "Crusader Kings III Chapter II Pass", der auch die Tours & Tournaments-Erweiterung (im Spiele-Check) und das Wards & Wardens Event Pack enthält. Chapter II bietet einen Rabatt von 27% im Vergleich zum Kauf der Einzelteile.