Crusader Kings 3: Legends of the Dead erschienen

PC Linux MacOS

Gestern ist mit Legends of the Dead eine neue Haupterweiterung für das Mittelalter-Grand-Strategy-RPG Crusader Kings 3 erschienen. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ein Spiele-Check erwartet euch hoffentlich kommende Woche.

Das Mittelalter ist eine Zeit erfolgreicher Krieger, Diplomaten, Jäger oder auch Heiliger, die von Troubaduren besungen und in Geschichtsbüchern verewigt wurden. Könnt ihr eine Legende erschaffen, die so mächtig ist, dass man noch Jahrhunderte später davon spricht? In Legends of the Dead könnt ihr die Legitimität eurer Herrschaft nicht nur durch große Taten bewahren, sondern auch durch die Verbreitung derselben, die noch lange nach dem Tod der Figur eine weltweite Erinnerung an ihre Herrschaft schaffen.

Doch der Tod holt uns alle ein, und in dieser Erweiterung drohen neue Epidemien und Seuchen, darunter der Schwarze Tod, die Errungenschaften der gesamten Menschheit zu überschatten und die Erde mit Krankheit und Verzweiflung zu überziehen.

Die beworbenen Features von Crusader Kings 3 - Legends of the Dead:

Legenden: Ihr könnt eine epische Nacherzählung eurer Familiengeschichte in Auftrag geben oder euren eigenen heldenhaften Ruf durch große Taten aufbauen. Ihr verbreitet diese Legenden nah und fern und erlebt, wie die Geschichten der Vergangenheit durch die Jahrhunderte hallen und den legendären Dynastien zu noch mehr Ruhm verhelfen.

Legendärer Spielstil: Ihr nutzt euren Status als lebende Legende durch neue Entscheidungen und Handlungen, um die Geschichte eurer Familie im Gedächtnis eines Kontinents zu bewahren, die Legitimität ihrer Herrschaft zu stärken und weitere Entscheidungen zu ermöglichen.

Legendäre Gebäude: Euer legendärer Ruf verschafft euch Zugang zu neuen Elite-Gebäuden, die euer Vermächtnis für zukünftige Generationen festigen.

Legendäre Feste: Dichter und Barden schmücken die Feste mit Liedern und Oden auf die Größe des Herrschers und inspirieren die Gäste, die Geschichte seiner legendären Großzügigkeit zu erzählen.

Hofchronisten: Anstellung eines offiziellen Historikers, der über die großen Taten der Dynastie berichtet, oder Beauftragung von Dichtern und Musikern, die die Taten des Herrschers in Kunst umsetzen.

Zwei neue Vermächtnisse: Ein neues heroisches dynastisches Vermächtnis für die Erben legendärer Persönlichkeiten, das sogar die großen Taten der Vorfahren nutzt, um Ansprüche aus der fernen Vergangenheit zu rechtfertigen, und ein legitimatorisches Vermächtnis, das die eigene Dynastie als die wahren Herrscher des Reiches darstellt.

Krankheit und Trauer: Neue Krankheiten wie die Ruhr, Masern und das Antoniusfeuer können euren Hof heimsuchen, aber ihr könnt eure verstorbenen Angehörigen mit würdigen Bestattungsriten ehren, die eurem Glauben entsprechen.

Der Schwarze Tod: Die größte Geißel des Mittelalters raffte Adel und Bürgertum gleichermaßen dahin und veränderte das politische und soziale Umfeld radikal. Die Herrscher müssen ihr Reich und ihre Seele vorbereiten, denn eine wütende Pest kann der größte Feind ihrer Herrschaft sein.

Neue Grafiken: Leben und Tod erhalten neue Energie durch den Grafikstil, den die Fans von Crusader Kings 3 zu schätzen gelernt haben. Ein neuer, exklusiver Kartentisch, neue Kleidungsarten, Einheitenmodelle und Holding-Design sorgen für zusätzliche Würze.

Crusader Kings 3 - Legends of Dead ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhältlich. Es ist auch als Teil des "Crusader Kings III Chapter III Bundles" verfügbar, das eine sofortige Freischaltung (kosmetisches Paket), die große Erweiterung Roads to Power und das Event Pack Wandering Nobles enthält.