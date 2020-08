PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Descenders ab 28,50 € bei Amazon.de kaufen.

Wage ich mich an den Endgegner-Sprung oder versuche ich noch ein Extra-Leben im Medic Camp zu ergattern? Unendlich viele Gebiete könnt ihr nämlich nicht spielen, da irgendwann die Sonne untergeht und im Dunkeln lässt sich nicht gut biken.

Losgespielt!

Diese Brücke ist der Endgegner-Sprung in den Highlands. Mit High Speed gilt es die Rampe zu erwischen und sauber auf dem Gegenstück auf der anderen Seite zu landen.

Wir wollen Stunts und Tricks!

Nach fast 18 Minuten endet mein Run in der Schlucht. Zu meinem Team gehören zu diesem Zeitpunkt drei Mitglieder.

Nur durchschnittlich umgesetzt

Fahrten und Stunts im Helm-Kamera-Modus sind besonders schwer zu koordinieren. Fällt euch meine knuffige Hundekopf-Hupe links am Lenkrad auf? WIE, NEIN?!

Mein Fazit

Fun-Racer für PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch

Einzelspieler und Multiplayer

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 22,99 Euro für PC (Steam), 24,99 Euro für Xbox One

In einem Satz: Ein spielerisches Fest für Mountainbike-Fans, das einen genialen Flow erzeugen kann, aber auch viel Raum für Frustmomente bietet.

Inbrettert ihr mit eurem Mountainbike möglichst trickreich und unfallfrei halsbrecherische Pisten herunter. Auf spielerischen Schnickschnack wird dabei weitestgehend verzichtet. Übersteht der Titel die Inspektion trotzdem oder landet er auf dem Drahtesel-Friedhof?Descenders bietet euch Geschicklichkeitsparcours für Könner, eine tägliche Herausforderung, den freien Übungs-Modus, einen Online-Multiplayer - den ich mangels Playstation Plus nicht testen konnte - und die Session. Ab 100.000 erspielten Ruhm-Punkten dürft ihr zudem weitere Gebiete in der Session-Plus befahren. Für diesen Check habe ich mich vornehmlich im Session-Modus die Hänge hinuntergestürzt.Der Session-Modus ähnelt einer Kampagne, in der sich bei Spielstart eine Map vor euch auftut. Euer Ziel ist die Strecke mit dem „Endgegner-Sprung“, überlebt ihr diesen, ist das Gebiet erfolgreich abgeschlossen. Eine Session endet auch, wenn ihr all eure Leben bei Stürzen verloren habt. Neue Leben erhaltet ihr durch das Abschließen des Bonusziels einer Strecke, zum Beispiel dürft ihr die Bremse nicht benutzen. Welche Route ihr wählt, entscheidet ihr. Der Fokus des Abschnitts wird durch diverse Merkmale bestimmt: Geschwindigkeit, Kurvendichte oder Trickpotenzial. Außerdem existieren besondere Strecken wie das Medic Camp, dessen erfolgreicher Abschluss ebenfalls ein Extraleben gewährt.Für viele Aktionen während einer Fahrt erhaltet ihr Reputation. Je mehr Moves und Tricks ihr aneinanderreiht, umso mehr Punkte wandern auf euer Konto. Habt ihr genug gesammelt, heuert ihr Team-Mitglieder an, die euch in der aktuellen Session mit hilfreichen Boni unterstützen. Außerdem schalten die Rep-Punkte Gegenstände wie neue Kleidung, Mountainbikes und Accessoires frei, wobei diese lediglich optischen Wert besitzen.Insgesamt umfasst der Session-Modus vier Gebiete, die ihr nach und nach absolvieren müsst. Bewältigt ihr den Endgegner-Sprung in einem Gebiet drei Mal, schaltet ihr eine Abkürzung frei und könnt fortan optional in diesem Gebiet starten. Eine Entscheidung, die wohlüberlegt sein will. Die späteren Gebiete sind nämlich herausfordernder und beinhalten schwierigere Elemente – wie schlagt ihr euch dort ohne die Boni eures Teams und den „ergrindeten“ Leben aus dem Anfangsgebiet?Ein cooler Run ist natürlich gespickt mit waghalsigen Stunts und die allgemeine Steuerung sowie das Ausführen der Tricks mit dem Dualshock-Controller funktionieren gut: Freihändig, „Spreizbein“, 360-Grad-Drehungen oder Salti erfreuen das Spielerherz - wenn ihr sie steht! Teilweise wirkt die Steuerung etwas schwammig und ungenau, aber das mag auch meinem (Un)Vermögen geschuldet sein.Die einzelnen Abfahrten in Descenders sind durchweg kurzweilig, sie dauern nur ein paar Minuten, und bieten haufenweise Möglichkeiten um zu verunfallen. Es ist eine Kunst, seinen Fahrstil zwischen Risiko und Spaß sowie einem konservativen aber sicheren Stil auszubalancieren. Selbst die erfolgsversprechendste Session kann schnell enden. Da die Abschnitte zufallsgeneriert sind, ist es sinnvoll, sich die Streckenvorschau vor dem Start anzusehen. Außerdem könnt ihr einzelne Sprungelemente auch umfahren und generell ist die empfohlene Route nur eine Option - querfeldein ist auch ein Weg.Richtig eingesetzt bürgt Zufallsgenerierung für Abwechslung und Wiederspielbarkeit. Das gelingt Descenders größtenteils nicht. Schnell wiederholen sich die „Bauteile“ und einige Strecken sind gähnend leer oder wirken schlicht unpassend zusammengewürfelt. Ein weiterer Nerv-Faktor sind die teilweise langen Ladezeiten, die sich aus der „Neuberechnung“ ergeben.Oberflächlich betrachtet sieht Descenders richtig gut aus, grafisch bewerte ich es wegen der öden Texturen, ewig gleichen Modelle und „Bauteile“ aber nur als Durchschnitt. Aufgrund des schnellen Spielprinzips und dem unabdingbar notwendigen Fokus auf das Gameplay fällt dies jedoch nicht schwer ins Gewicht. Was ich vom Soundtrack leider nicht sagen kann. Der klingt für mich mehrheitlich nach Elektro-Einheitsbrei für den Fahrstuhl. Freunde dieser Musikrichtung summen vielleicht glücklich mit, aber ich habe sie abgestellt. Die übrig bleibenden Soundeffekte sind spartanisch, aber das Laufgeräusch der Fahrradkette und der gelegentliche Jubler meines Fahrers sind mir lieber. Schade, dass die Natur komplett geräuschlos bleibt.Descenders ist kein leichtes Spiel, die vierte Region des Session-Modus habe ich auch nach vielen Stunden Spielzeit noch nicht gesehen und den Abschlusssprung des zweiten Gebiets erst einmal bestanden. Richtig genial fühlt es sich an, wenn ich eine Strecke mit zahlreichen Tricks garniert erfolgreich meistere. Descenders bietet aber auch ebenso viel Frustpotenzial. Wenn ich eine Rampe falsch einschätze, wiederholt an einem Sprung scheitere und nicht weiß warum, meine Session wieder einmal jäh endet. Und ja, ich mag die auflockernden Elemente sogenannter Fun-Racer, und wünschte es gäbe sie auch hier. Drahtesel-Fans mit Hang zum spielerischen Purismus werden an Descenders aber viel Spaß haben, und auch ich bin weiter motiviert das vierte Gebiet zu erreichen.