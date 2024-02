Crusader Kings 3: Legends of the Dead und weitere Add-ons angekündigt

Legenden in Zeiten der Pest

Paradadox Interactive hat die kommenden Inhalte für die Crusader Kings 3 (Launch-Fassung im Test) vorgestellt. Das "Kapitel 3" der strategischen Mittelalter-Story-Sandbox umfasst als erste große Erweiterung Legends of the Dead, die bereits am 4. März 2024 erscheint. Die neuen Inhalte darin erlauben euch, an epischen Legenden über eure Herrscherinnen und Herrscher zu stricken und sie als Propaganda einzusetzen, um die Macht eures Geschlechts und ihre Herrschaftsansprüche langfristig zu stärken.

Das Legenden-Gameplay umfasst das Ausrichten legendärer Feste mit Barden und Poeten, das Anstellen von Hofchronisten und den Zugriff auf Elite-Gebäude, sobald ihr einen legendären Ruf erlangt habt. Die Spieler werden aber auch mit einer legendären Katastrophe konfrontiert: Der Schwarzen Pest. Dazu kommen zwei neue dynastische Vermächtnisse, die Krankheiten Ruhr, Masern und Antoniusfeuer sowie zur jeweiligen Religion passende Bestattungsriten, um angemessen um verstorbene Familienmitglieder zu trauern.

Direkt eingeläutet wurde Kapitel 3 bereits mit dem kostenlosen Kosmetikpaket Couture of the Capets, das Mode aus dem französischen Hochmittelalter ins Spiel bringt. Später im Jahr wird die große Erweiterung Road to Power das Byzantinische Reich spielerisch ausbauen und dabei auch laut Game Director Alex Oltner dessen besonderer Regierungsform Rechnung tragen. Und dann ist mit Wandering Nobles noch ein Event-Pack geplant, das aufbauend auf dem Reisesystem aus der Erweiterung Tours & Tournaments einen neuen Lebensstil des Reisens einführt mit entsprechenden besonderen Ereignissen, die einen fernab des eigenen Hofes passieren können.