Spiele-Check: Farthest Frontier – Mittelalter-Strategie meets Survival

Feuer sind eine Gefahr für eure Siedlung. Baut deshalb genug Brunnen, damit eure Einwohner die Flammen schnell löschen können.

Klassische Aufbauroutinen und echte Gefahren

Um Ernteeinbußen zu vermeiden, solltet ihr bei der Bestellung eurer Äcker Pflanzzeit, Bodenbeschaffenheit, Fruchtbarkeit des Bodens und andere Parameter beachten.

Mittelalterlicher Wuselfaktor von Anfang an

Sobald ihr einen Handelsposten gebaut habt, besuchen euch im Frühjahr fahrende Händler. Sie nehmen auch Güter ab und ihr kauft benötigte Waren bei ihnen ein.

Early-Access-Baustellen

Ratten plündern meinen Rübenkeller! Kadie, Leiterin des Rattenfängerhauses, nimmt sich der kleinen Nager bereits an.

Fazit

Mitwagt sich Crate Entertainment, Entwickler des Hack-and-Slays, in das Genre der Aufbauspiele. Entsprechend ruhiger geht es in dem Titel zu. Langweilig wird euch allerdings nicht: Schließlich lenkt ihr die Geschicke einer Gruppe Auswanderer, die in der rauen Wildnis eine Siedlung gründet und ums Überleben kämpft.Farthest Frontier erfindet das Aufbauspiel meines Erachtens nicht neu, vor allem Genre-Liebhaber werden sich deshalb schnell zurechtfinden. Einsteiger und nicht so geübte Spieler müssen sich reinfuchsen, denn auf ein Tutorial verzichtet die Early-Access-Version. Eure Aufgabe ist jedoch klar: Nur mit den notwendigsten Ressourcen ausgestattet lasst ihr euch im Frühling mitten im Nirgendwo nieder. Bis zum Einbruch des Winters benötigen eure Siedler ein Dach über dem Kopf, genügend Lebensmittelvorräte und Brennholz um die anstehende, kalte Jahreszeit wohlbehalten zu überstehen.Die Jahreszeiten übernehmen spiel-mechanisch eine sehr wichtige Rolle. Die ersten neun Monate eines Jahres dienen der Vorbereitung auf den Winter. Ist diese mangelhaft, droht euren Siedlern der Tod durch Hunger oder Kälte. Genügen zu Beginn des Spiels einfache Wohnhäuser, versorgen Fisch- und Jagdhütten sowie Obst- und Kräutersammler eure Siedlung, steht euren Bewohnern bald der Sinn nach „Luxus“-Produkten und Attraktionen. Also expandiert ihr, erschließt die benötigten Ressourcen und errichtet die entsprechenden Produktionsgebäude - die Transportwege immer im Blick, denn sind diese zu lang, knarzt es im Getriebe. Die Versorgung eurer Einwohner mit den geforderten Gütern und das möglichst effiziente Verbinden der Industrieanlagen beschäftigen mich die meiste Zeit. Und sobald ich das Gefühl habe, dass es läuft, wünschen sich meine Siedler ein Theater, für dessen Bau ich neben einem hohen Goldbetrag auch noch die monatlichen Kosten aufbringen muss!Die Survival-Mechanik vermittelt mir dabei das Gefühl, dass meine Aktionen wichtig sind und Nachlässigkeiten haben direkte Konsequenzen. So ist ein bestelltes, aber nicht umzäuntes Feld ein gefundenes Fressen für den nahe lebenden Rehsprung. Für euer Dorf ist es ein bitterer Ernteausfall. Weitere Bedrohungen sind unter anderem Wildtiere, die euch angreifen, sobald Arbeiter ihr Revier betreten. Sowie Plünderer, die es hauptsächlich auf euer Gold abgesehen haben, auf dem Weg dorthin aber munter eure Siedler angreifen und verletzen. Abhilfe schaffen nur Verteidigungsanlagen und Soldaten. Diese benötigen jedoch Waffen und verlangen monatlichen Sold.Farthest Frontier sieht optisch einfach fantastisch aus: Wildtiere streifen durch die Wälder, ein Schwarm Wildgänse zieht über eure Siedlung, Vögel fliegen umher. Euren arbeitsamen Siedlern schaut ihr beim Jagen, Fällen der Bäume und dem Transport der Waren zu. Auch einige der mittelalterlichen Produktionsstätten sind sehr detailliert, zum Beispiel könnt ihr eure Holzhacker beim Spalten der Scheite beobachten.Schön anzuschauen ist der Wechsel der Jahreszeiten: Im Winter ist eure Siedlung schneebedeckt, es qualmt aus den Schornsteinen und auf den Straßen tummeln sich nur wenige Siedler. Mit dem hereinbrechenden Frühling ändert sich die Szenerie, Dorf und Natur erwachen wieder zum Leben. In seiner Gesamtheit führt das zu einer richtig schönen, wuseligen Mittelalter-Atmosphäre auf dem Bildschirm. Unterstützt wird der positive visuelle Eindruck durch die abwechslungsreiche Soundpalette und die gelungene Hintergrundmusik.Es gibt aber auch noch Early-Access-Probleme. Die Framerate schwankt bereits auf mittleren Einstellungen und vor allem Wettereffekte oder das Öffnen eines Menüs führen zu unschönen Rucklern. Und bei hohen Einstellungen drehten die Lüfter meines PCs unangenehm auf.Aktuell erklärt mir Farthest Frontier zudem seine Systeme zu wenig. Das fängt im Großen beim Transportsystem und dem Einsatz der Arbeitskräfte an und endet im Kleinen, wie der Funktionsweise einiger Gebäude. Außerdem fehlen mir Statistiken, zum Beispiel zur Effizienz meines Straßennetzes oder eine Option, mit der ich bestimmen kann, wie viele Ressourcen ein Betrieb erhält. Das gibt es alles schon, ich habe es nur nicht gefunden? Dann bitte ich um ein Tutorial oder Überarbeitung der Tool-Tips!Farthest Frontier sieht klasse aus und versprüht Mittelalter-Atmosphäre, es macht mir schon jetzt richtig Spaß. Dank der Survival-Mechanik muss ich den Auf- und Ausbau meiner Siedlung gut planen und nachjustieren. Schließlich möchte ich, dass es meinen Bewohnern gut geht und sie überleben. Da in meinem dritten Dorf die Stimmung kippt, plane ich bereits einen neuen Anlauf, in dem ich meine Siedlung hoffentlich besser organisiere.Farthest Frontier ist meiner Meinung aber noch lange nicht fertig. Ich könnte noch weitere Baustellen, Ungereimtheiten und fehlende Quality-of-Life-Features nennen. Zudem hoffe ich, dass meine Siedlung Teil einer übergeordneten Welt wird und die Besuche der Händler von außerhalb sowie die plötzlichen Angriffe auf meine Siedlung durch fraktionslose Plünderer in einen Kontext eingebunden werden. Diese nervigen Überfälle könnt ihr übrigens umgehen, indem ihr beim Spielstart den Pazifisten-Modus aktiviert.