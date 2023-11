Farthest Frontier: Neues Update lässt euch Banditen-Camps plündern

PC

Für das Aufbauspiel Farthest Frontier (im Spiele-Check) wurde am 14. November 2023 ein weiteres Update veröffentlicht, das dem Spiel neben vielen kleinen Optimierungen auch größere Neuerungen beschert.

Zukünftig werden Banditen-Camps auf der Weltkarte angezeigt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, sie zuerst anzugreifen um die Plünderung eurer Siedlung zu verhindern. Positiver Nebeneffekt ist, dass ihr euch mit diesen Beutezügen etwas dazuverdient. Um das neue Feature nutzen zu können, müsst ihr allerdings ein neues Spiel beginnen. Als weitere Hauptneuerungen benennt Crate Entertainment:

In der Krypta könnt ihr eure Verstorbenen bestatten.

Auftretende Dürren verringern eure Ernten.

Kartentypen besitzen von nun an unterschiedliche Wetterbedingungen.

Lagergebäuden könnt ihr minimale und maximale Kapazitäten zuweisen und die eingelagerten Gegenstände werden nun korrekt den entsprechenden Gebäuden zugerechnet.

Die kompletten Patch-Notes findet ihr in einem Beitrag im Community-Bereich bei Steam. Ein genaues Ende des Early Access‘ haben die Entwickler übrigens noch nicht benannt. In einem „The State of Early Access“-Update im offiziellen Forum aus dem Juni 2023 wurde angedeutet, dass ein Release der Version 1.0 von Farthest Frontier in fünf bis acht Monaten erfolgen könnte.