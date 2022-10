Farthest Frontier: Weiteres Inhalts-Update im Anmarsch

PC

In einem ausführlichen Post im hauseigenen (englischsprachigen) Forum haben Crate Entertainment am 11. Oktober die Inhalte des nächsten Updates für das Survival-Aufbauspiel Farthest Frontier (zum Spiele-Check) bekannt gegeben. Die Liste der Neuerungen und Änderungen ist lang und schick bebildert - große neue Spiel-Inhalte wird der Patch, der Farthest Frontier auf die Version 0.8.0 hebt, jedoch nicht mit sich bringen. Dafür drehen die Entwickler an mehreren Detail-Schrauben.

So erhält Farthest Frontier ein „dramatisch ausgebautes“ Tutorial, welches euch die verschiedenen Aspekte und Systeme des Spiels detailliert erklärt. Vor allem Aufbauspiel-Einsteiger sollten davon profitieren. Daneben wurde die Sichtbarkeit der Begehrlichkeiten („Desirability“) eurer Einwohner verbessert: Diese haben verschiedene Wünsche, die ihr erfüllen müsst, damit sie ihre Häuser zu höherwertigen Unterkünfte aufwerten können – wodurch ihr von höheren Steuereinnahmen profitiert. Platziert ihr nun Wohnviertel-verschönernde Gebäude, sollt ihr deren positive Auswirkungen bereits vor dem Bau besser erkennen können.

Im Fokus steht weiterhin die Verbesserung der künstlichen Intelligenz. Mit Version 0.8.0 sollen sich eure Arbeiter selbständiger und sinnvoller auf die verschiedenen Baustellen aufteilen und Großprojekte, die aus mehreren kleinen Baustellen bestehen, effizienter fertigstellen. Zudem wurde ein Bug beseitigt, der die Marktstände betrifft: Der Händler wird eure Einwohner nun ebenfalls verlässlich mit benötigten Waren beliefern, damit diese sich mehr ihren Arbeitsstellen widmen können.

Neben neuen Gebäuden für die Stadtverschönerung, Balancing-Anpassungen, neuen oder überarbeiteten Quality-of-Life-Features sollen mit dem Update Bugs beseitigt und die Performance insgesamt verbessert werden. Das Update soll in den nächsten Tagen erscheinen.