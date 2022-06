Spieleveteranen-Podcast #273: Indiana-Jones-Adventures

Last Crusade & Fate of Atlantis

Teaser Gemeinsam mit dem kinogeschichtlich versierten Gastveteran Christian Genzel widmen sich Heinrich und Jörg im Double Feature mit einem Schlag beiden Indy-Adventures von LucasArts.

Die Lederjacke passt noch, die Peitsche ist griffbereit und auch der Hut sitzt gut: Heute begeben wir uns mit einem berühmten Film-Archäologen auf Point-and-Click-Abenteuer. Vor 30 Jahren veröffentlichte LucasArts Indiana Jones and the Fate of Atlantis, den Nachfolger der Filmadaption The Last Crusade. Bei unserer Adventure-Ausgrabung beleuchten wir beide Titel und werden dabei vom Filmemacher, Lichtspielplatz-Podcaster und Indy-Fan Christian Genzel verstärkt. Der hat nicht nur schöne Jugenderinnerungen an die Spiele, sondern kommentiert auch deren Verbindungen zur Filmwelt. Bevor es mit Indy auf Weltreise geht, erwarten euch zu Beginn News-Meldungen, Spielberichte und ein Griff ins Postfach.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 25-2022 (#273) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Christian Genzel hat eine Laufzeit von 1:40:44 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:32:58 Die alten Spiele: Indiana Jones and The Last Crusade & The Fate of Atlantis

0:33:12 Welchen Bezug haben die Veteranen zu The Last Crusade in Film- und Spielform? Und wie kam es zu den vermurksten Indy-Action-Spielen von U.S. Gold?

0:41:22 Ein gutes Spiel zu einem guten Film – das gibt’s auch nicht alle Tage. The Last Crusade war 1989 LucasArts‘ drittes Adventure mit dem SCUMM-System und hatte Neuerungen wie Dialogsystem und Actionsequenzen.

0:56:54 Rund drei Jahre später begeisterte Nachfolger Indiana Jones and the Fate of Atlantis mit mehr spielerischer Substanz und hübscher VGA-Pixelgrafik.

1:05:52 Ursprünglich sollte der Hollywood-erfahrene Projektleiter Hal Barwood ein unverfilmtes Indy-Drehbuch adaptieren, heckte dann aber mit Noah Falstein die neue Atlantis-Handlung aus.

1:18:03 Die drei verschiedenen Pfade durchs Spiel, grundsolide Puzzles und der Charme der Figuren tragen viel zur Güte von Fate of Atlantis bei.

1:29:09 Pressespiegel und Veteranenfazit.