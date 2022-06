Starfield: Erstes Gameplay // Raumschiffbau, über 1000 Planeten & mehr

Auf zu den Sternen

PC Xbox X

Im Zuge des heutigen Xbox & Bethesda Showcase gab es endlich mehr vom SF-Rollenspiel Starfield zu sehen als nebulöse Rendertrailer und Diskussionsrunden mit Artworks. In einem 15-Minütigen Trailer gewährte Bethesda einen ersten Eindruck von der Spielwelt.

Darin gab es einen Querschnitt von diversen Spielaspekten zu sehen. Zu Beginn läuft der Charakter in Ego- und Third-Person-Ansicht mit dem nur passiv anwesenden Robo-Begleiter Vasco über den kargen Felsplaneten Kreet. Lokale Fauna wurde nicht direkt abgeknallt, dafür Piraten, die sich in einem Forschungslabor eignenistet hatten. Sowohl in den Gängen als auch außen am Gebäude ging es zur Sache. Ein Feind flog in die Luft, als sein Jetpack getroffen wurde und auch der Jetpack der Spielfigur kam zum Einsatz.

Danach folgte ein Vorgeschmack auf die Geschichte und die Fraktionen. Euer Alter Ego findet ein Teil eines mysteriösen Artefakts und wird von der Constellation-Fraktion ausgesandt, um mehr darüber herauszufinden und weitere Teile davon aufzustöbern – eine gute Grundlage, erfordert das doch Reisen durchs All. Andere Faktionen haben auch nicht wenig Interesse an den Artefakten. Begleitend zeigten kurze Videoschnipsel unter anderem groß anmutende futuristische Städte.

Ebenso gab es Bildschirme für Charaktereditor, passive Traits, Skills (die sich durch Einsatz und erfüllte Herausforderungen verbessern) und Waffenmodifikations-Crafting zu sehen. Auf Planeten werdet ihr ähnlich wie in Fallout 4 Außenposten bauen. Auch eure Schiffe baut ihr selbst. NPCs werbt ihr an, damit sie in euren Posten arbeiten oder sie der Crew eures Schiffes beitreten. Ihr fliegt eure selbstgebauten Gefährte eigenhändig und setzt euch auch mit Feuerkraft zur Wehr, wenn es nötig wird.

Creative Director Todd Howard verkündete, dass Starfield das Beste aus den bisherigen Titeln des Studios vereinen soll und dazu handele es sich um ein Umfangsmonster: Es gebe mehr als 1000 frei erkundbare Planeten in über 100 Systemen.

Kürzlich wurde die Verschiebung von Starfield vom 11.11.2022 ins Jahr 2023 bekanntgegben.