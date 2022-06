Teaser In diesem Jörgspielt entwickelt der spielende Chefredakteur eine steile These: Der Erstling von MadLab macht ihm tatsächlich mehr Spaß sein als der sagenumwobene 2. Teil mit Super-Duper-Fanmod v1.13!

Dem einen oder anderen könnte bekannt sein, Entschuldigung, nun muss ich kurz jene unserer Leser schockieren, die das jetzt für "woke" halten und deshalb ihr Abo auslaufen lassen werden, wobei, dann können sie Jörgspielt ja gar nicht mehr lesen, aber egal, jetzt habe ich schon angefangen, also, es könnte auch der einen oder anderen bekannt sein, dass ich ein großer Jagged Alliance 2-Fan bin.



Ich habe es damals zum Test und seitdem zweimal durchgespielt. Genau genommen, war ich schon Monate vor dem Erscheinen einmal fast durch – ich weiß noch, wie ich an einem Sonntag im Herbst 1998 am Vorabtest für GameStar schrieb, kurz heim nach Poing fuhr, um einen gewissen Schröder zu wählen (heute will es vermutlich niemand mehr gewesen sein), und dann wieder ins Büro nach München rein. Jedenfalls habe ich JA2 rauf und runter gespielt.



Das Werk von MadLab Software/SirTech ist auf eine wundersame Art komplex und liebevoll gemacht, es setzt auf Echtzeit-Erkundung detaillierter Karten, die bei Auftauchen von Gegnern in komplexe Rundentaktikkämpfe umschlagen. Dazu gibt's einen durchdachten Management- und Strategie-Überbau, viele individuelle Söldner, die echte Charaktere sind, und die erstaunlich komplexe Simulation von modernen Feuergefechten auf Aktionspunktebasis und mit dutzenden von Waffen. Ferner finden sich etliche "Gags" wie eingebaute Webseiten (1998er Style, natürlich) bis hin zum ...