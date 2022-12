Neuer Indy-Film erscheint im Juni 2023 // Trailer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das amerikanische Medienunternehmen Disney hat auf der Brazil Comic Con den ersten Trailer zu dem kommenden Streifen Indiana Jones und der Ruf des Schicksals vorgestellt und damit auch gleich den dazugehörigen deutschsprachigen Untertitel verraten.

Der knapp zweiminütige Trailer beinhaltet wieder jede Menge Nervenkitzel und Action und zeigt, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny nicht an Tempo verloren hat, in dem letztmalig Harrison Ford den titelgebenden Archäologen spielt. Gegen Ende des Filmschnipsels wird mit dem 30. Juni 2023 auch noch der US-Starttermin verraten. Ihr könnt erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass der deutsche Starttermin wenige Tage früher oder später erfolgen wird.

Der lang erwartete Film wird von dem oscar-nominierten James Mangold nach einem Drehbuch inszeniert, das er gemeinsam mit Jez und John-Henry Butterworth verfasst hat. Das Team hat bereits für den Film Le Mans 66 – Gegen jede Chance erfolgreich zusammengearbeitet. James Mangold hatte den Regiestuhl letztes Jahr übernommen, nachdem der langjährige Regisseur des Franchise Steven Spielberg ausgestiegen war. Trotz seines Ausstiegs wird er weiterhin als Produzent an der Produktion des Films beteiligt sein.