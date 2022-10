Mit Julian Eggebrecht

Wii andere

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer werfen ein Licht auf die Geschichte der Indy-Versoftungen von Factor 5. Als Zeitzeuge mit von der Partie ist Mitgründer und Creative Director Julian Eggebrecht.

Doppelt so viele Episoden und mehr Extras gibt es für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr noch mehr von den Spieleveteranen auf die Ohren bekommt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Hut festhalten, Julian Eggebrecht teilt einen wahren Schatz an abenteuerlichen Anekdoten mit uns. 1993 klopfte Factor 5 bei Lucasfilm Games an und erhielt den Auftrag, ein neues Indy-Actionspiel fürs Super Nintendo zu entwickeln. Welche Ideen konnten bei Indiana Jones’ Greatest Adventures nicht durchgesetzt werden, was wurde aus der Mega-Drive-Version? Dass Dr. Jones Ende 2000 das Nintendo 64 beehrte, ist ebenfalls Factor 5 zu verdanken. Bei der Umsetzung des Action-Adventures Indiana Jones and the Infernal Machine warf das Team einige Schwächen der PC-Version über Bord. Vor diesem Double Feature erwarten euch News, Spielberichte und Plaudereien: Japan-Heimkehrer Jörg sichtet sein Dokumentationsmaterial, während Heinrich im Metal-Rhythmus Dämonen bekämpft.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 42-2022 (#290) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gast-Star Julian Eggebrecht hat eine Laufzeit von 1:54:31 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:06:26 Gemischte News: Der erster Trailer zum Super Mario -Films ist da, die nächste Atari-Flashback-Konsole hat auch Paddles, es gibt ein Sticker-Sammelalbum zum Landwirtschafts-Simulator und die Grafikkarte RTX 4090 heizt ein.

-Films ist da, die nächste Atari-Flashback-Konsole hat auch Paddles, es gibt ein Sticker-Sammelalbum zum Landwirtschafts-Simulator und die Grafikkarte RTX 4090 heizt ein. 0:21:08 Was haben wir zuletzt gespielt? Return to Monkey Island , Metal - Hellsinger und You Suck at Parking .

, und . 0:34:27 Hörerpost von JarmuschX und Mario Kummer.

0:43:20 Indiana Jones' Factor-5-Adventures

0:45:35 Wir begrüßen Gastveteran Julian Eggebrecht, der sich daran erinnert, wie Factor 5 dank Turrican im Rücken mit der Entwicklung eines Indy-Spiels fürs Super Nintendo beauftragt wurde.

im Rücken mit der Entwicklung eines Indy-Spiels fürs Super Nintendo beauftragt wurde. 1:03:00 Bei der Entwicklung von Indiana Jones ’ Greatest Adventures gab es auch kreative Differenzen. Julian trauert der Physikpeitsche nach und erklärt, warum die fertige Mega-Drive-Version nicht veröffentlicht wurde.

Greatest Adventures gab es auch kreative Differenzen. Julian trauert der Physikpeitsche nach und erklärt, warum die fertige Mega-Drive-Version nicht veröffentlicht wurde. 1:21:45 Ende 1999 wandelte Indy auf Tomb Raider -Spuren. Unter der Leitung von Hal Barwood wurde das Action-Adventure Indiana Jones and the Infernal Machine zunächst für PC entwickelt.

-Spuren. Unter der Leitung von wurde das Action-Adventure zunächst für PC entwickelt. 1:31:39 Eher Remaster als Umsetzung: Bei der Nintendo-64-Version von Factor 5 wurden vor allem Steuerung und Grafiktechnologie verbessert.

1:45:55 Der historische Pressespiegel.