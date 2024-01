Durch die Augen von Indy sehen

PC Xbox X

Teaser Für Indiana Jones und der Große Kreis hat sich Machine Games für die Ego-Perspektive. Haltet ihr das für eine gute Entscheidung?

Diese Woche präsentierten Machine Games und Bethesda erste Spielszenen aus Indiana Jones und der Große Kreis. Das zwischen dem ersten und dritten Indy-Streifen angesiedelte Abteneuer führt euch in Wüsten, Dschungel, eisige Berge und natürlich die dort verborgenen Tempel. Diese Orte erlebt ihr genau so wie zuletzt in den Wolfenstein-Spielen des Studios: Aus der Ego-Perspektive.

Anhand dessen, was man nach Trailer und weiteren Gameplay-Szenen beurteilen kann: Mögt ihr die Entscheidung für die Ego-Perspektive (aufgebrochen bei Cutscenes und Aktionen wie Klettern) oder tut ihr euch schwer, durch die Augen von Indiana Jones zu sehen, statt ihn die ganze Zeit auf dem Bildschirm präsent zu haben? Wählt eure Antwort unten und führt sie gerne in den Kommentaren weiter aus.

