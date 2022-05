Sniper Elite 5 Test+

Teaser Rebellion schickt euch erneut als Scharfschütze auf Nazi-Hatz. Der Protagonist ist agiler denn je und andere Spieler können euch jagen. Setzt das gelungene neue Akzente in der französischen Kulisse?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sniper Elite 5 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Sniper Elite 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nicht nur Infanterie stellt sich euch in den Weg. Ihr müsst auch Panzerfahrzeugen mit verteilten Panzerfäusten, Schwachpunktangriffen mit panzerbrechender Munition und Minen aus dem Weg räumen – oder an ihnen vorbeischleichen.

Vive la France

Auf der Karte werden erst die ungefähre Position der Ziele und später deren konkrete Position eingezeichnet. Findet ihr Akten oder belauscht Soldaten, werden weitere interessante Punkte eingezeichnet.



Motivierende optionale Ziele

Im Multiplayer-Feature "Invasion der Achsenmächte" für die Kampagne werdet ihr über Aktionen des anderen informiert, zum Beispiel wenn der andere Spieler eure Position per Telefon ermittelt. Campt ihr, wird ebenfalls eure Position markiert.

Invasion der Achsenmächte

Anzeige

Die Röntgen-Killcam ist wieder im Spiel. Die Häufigkeit könnt ihr einstellen oder sie ganz deaktivieren.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 (Playstation 4) Aktuelle Preise (€): Green Man Gaming Aktuelle Preise (€): 59,99 (STEAM) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEinmal mehr schickt euch der englische Entwickler Rebellion los, um mit Scharfschütze Karl Fairbanks hinter den feindlichen Linien zu schleichen und den Nazis Stöcke zwischen die Füße zu werfen und – wichtiger noch – Kugeln durch lebenswichtige Organe zu jagen.Nach Nordafrika in Sniper Elite 3 (im Test, Note 7.5 ) und Italien in Sniper Elite 4 (im Test, Note 7.5 ) ist nun im fünften Serienteil Frankreich der Schauplatz des Spiels. 1944 sind die Nazis schon auf dem Rückzug und versuchen sich im besetzten Frankreich einzuigeln. Eigentlich soll Scharfschützenkönig Karl nur die Anlandung britischer Truppen unterstützen, doch dann stolpert er mit französischen Widerständlern über das mysteriöse Projekt Krake – ein letztes Ass im Ärmel der Achsenmächte. Dem geht ihr natürlich auf den Grund. Doch die Story ist in Sachen Inszenierung eher Stückwerk und wie in den Vorgängern eher Nebensache in der Kampagne. Was die Singleplayer-Erfahrung vonsonst noch mit den vorigen Teilen gemein hat und mit welchen Neuerungen Rebellion punktet, verrät euch dieser Test.Auf den ersten Blick ist alles beim Alten: Auf den Standardschwierigkeitsgraden machen Hilfsfunktionen Volltreffer mit dem Scharfschützengewehr trotz Wind und Kugelphysik zum Kinderspiel, die (abschaltbare) Killcam zelebriert die Zerlegung des Feindes auf so übertriebene Weise, dass die Gewaltorgie mich wie innur zum Lachen bring. Ihr geht in der Regel eher heimlich vor, denn ein Sturmangriff im Kreuzfeuer überlebt ihr nicht lange. Deaktiviert ihr dagegen Alarme und passt Gegner ab, kommt ihr theoretisch auch mit rauchendem MG ans Ziel – wobei der Stealth-Ansatz mir deutlich mehr Spaß machte, bei dem freies Speichern und Auto-Saves auch die Nerven schonen. Optional könnt ihr gemeinsam mit einem Freund die Missionen im Koop angehen. Ihr findet unterwegs Akten und andere Sammelgegenstände, aber auch nützliche Ausrüstung oder Waffen. Letztere sind aber nur Ergänzung und können nicht statt eurer mitgebrachten Schießeisen ins Holster wandern.Neu sind natürlich die Schauplätze: Acht ausladende Karten warten in neun Missionen darauf, durchforstet zu werden – der DLC mit einer weiteren Karten, auf der ihr Hitler in den Alpen kalt macht, ist schon zum Launch am Start. Der Auftakt der Kampagne bietet sogar etwas zu weitläufige dröge Ackerfläche, doch gibt es hier bereits einiges an optischer Abwechslung mit einem Strand, einer Obstplantage, einem Schützengraben bei einem Radar und einem kleinen Städtchen. Spätere Karten drehen in Sachen Level-Design weiter auf. Auch dank Karls neuer Kletterfähigkeiten gibt es etliche Routen durch die Gebiete. Die Geheimnisse eines Chateaus gehören ebenso zu den Highlights wie die Stadt in Mission drei, deren immens verwinkelte Straßen sich einen Berg hinauf winden, wo eine ebenfalls nicht kleine Kathedrale wartet. Auch wenn die späteren Missionen und Karten spaßig blieben, waren aber ehrlicherweise das erwähnte Chateau und die Bergstadt die optischen Höhepunkte.Öfter habt ihr es mehrere mögliche Optionen bei der Erfüllung von Hauptaufgaben. Eine Prototypen-Anlage könnt ihr zum Beispiel sprengen, indem ihr fehlerhafte Leitungen so manipuliert, dass es zu einer explosiven Kettenreaktion kommt, doch es gibt zwei andere Wege, um alles in die Luft zu jagen. Wenn ihr Lärm nicht scheut, könnt ihr viele Türen und Safes mit im Level aufgelesenen Ladungen aufsprengen, statt die Schlüssel zu suchen.Zudem gibt es auf jeder Karte eine oder mehrere Nebenaufgaben (meist gilt es etwas zu sabotieren oder zu stehlen) und eine optionale Zielperson, die es zu eliminieren gilt – inklusive besonderer Bedingungen für Bonus-Waffen als Belohnung, wie beispielsweise einen Spitzel mit Rattenphobie durch eine verminte Rattenattrappe zu töten. Die Umsetzung ist aber meist sehr geradlinig, es ist nicht wie ineiniges an Planung nötig, um besondere Todesarten zu forcieren. Auch gibt es Medaillen (ohne sonstige Belohnung) für weitere besondere Leistungen, die auf die Besonderheiten jeder Karte zugeschnitten sind. Allgemein erhaltet ihr für Kills, Sammelobjekte und erledigte Missionen Erfahrungspunkte, mit denen ihr euren Helden verbessert – Belohnungen wie mehr Lebenskraft, zusätzliche Item-Plätze am Gürtel oder größere Reichweite beim Fokus, der nahe Gegner durch Wände zeigt, sind nützlich, aber nicht berauschend.Ein schönes Detail, das mir positiv in Erinnerung bleibt: Obwohl die Story reichlich egal ist, hatte ich erstaunlich viel Spaß mit den Hintergrundinfos, die neben Namen und Inventar von markierter Soldaten eingeblendet werden. Die ergeben teils in Kombination mit Dokumenten und Fluff-Dialogen witzige kleine Geschichten. So erhält der Satz "Ich würde töten für so eine Frau wie deine Schwägerin" eine andere Dimension, wenn ich beim Blick durchs Fernglas lese "Er hofft, das seine Serie an Morden in München nie ans Licht kommt". So albern es scheinen mag: Das bisschen Hintergrund reichte sogar aus, um meine Spielweise zu beeinflussen. Bei einem eingezogenen Bauern, der sich Sorgen um seine Eltern macht, wählte ich doch lieber die Option, ihn lautlos zu betäuben, statt seine Kehle durchzuschneiden. Andererseits flog das Messer ganz automatisch in die Hand, wenn ich Dinge lese wie "Prahlt bei jedem, dass er bei der Kristallnacht dabei war". Im obigen Test-Video findet sich sogar eine popkulturelle Anspielung an den AnimeNeben der Kletterei ist eine Neuerung, dass nun ähnlich wie in Deathloop (im Test, Note 8.5) ein einzelner Spieler während einer Kampagnen-Mission in eure Welt eindringen und euch als Scharfschützenjäger der Achsenmächte verfolgen kann (ob ihr das wollt, legt ihr zum Beginn der Mission fest). Dabei dienen in der Welt verteilte Telefone beiden Seiten dazu, die ungefähre Position des Feindes zu Orten, doch dann muss man natürlich auch noch ungefähr zur entsprechenden Stelle kommen oder ein freies Schussfeld darauf haben.Der feindliche Spieler hat einen mehrminütigen Cooldown, ehe er die Telefone nutzen kann (die er allerdings direkt verminen darf). Auch besitzt der keinen Fokus, mit dem Karl Feinde durch Wände sieht. Dafür kann er die Wachsamkeit naher Truppen erhöhen und er bemerkt sofort, wenn von ihm per Fernglas markierte Soldaten Geräusche hören oder Karl entdecken. Ich spielte nur ein paar Runden als Aggressor, denn das lief mir aber zu sehr auf aggressives Zuwarten hinaus. Als Karl erledige ich immerhin weiter meine reguläre Mission und achte dazu paranoid auf den menschlichen Feind. Härter ist da aber fast die Einschränkung, dass ich keine manuellen Schnellspeicherpunkte während der Invasion anlegen kann.