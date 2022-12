Indiana Jones und der Ruf des Schicksals: Keine Nachdrehs oder alternative Enden

PC XOne MacOS andere

Nach Aussagen des Regisseurs James Mangold ist Indiana Jones und der Ruf des Schicksals zu 99% fertig. Damit möchte der Filmemacher Gerüchten entgegentreten, dass der Film bei Testvorführungen durchgefallen sei und derzeit Nachdrehs stattfinden, um vor allem dem Streifen ein neues und alternatives Ende zu verschaffen.

Mangold erklärt zudem, dass er auch in seinen früheren Filmen wie Logan oder Le Mans 66 – Gegen jede Chance keine Nachdrehs absolviert hätte und dass er diesen Bedarf bei dem neuen Indystreifen auch nicht sehe. Derzeit befindet sich der Film bei der Motion Picture Association of America (MPAA), um eine Altersempfehlung zu erhalten. Die amerikanische MPAA ist mit der deutschen FSK vergleichbar.

Schon am Anfang Dezember berichteten wir euch, dass Indiana Jones und der Ruf des Schicksals mit dem 30. Juni 2023 einen Starttermin für die USA hat und dass ein erster Trailer veröffentlicht wurde, den wir euch nochmals an diese News anhängen. Der deutsche Starttermin wird noch mit dem Juni 2023 angegeben, was eine deutsche Veröffentlichung am 29. Juni 2023 sehr wahrscheinlich macht.